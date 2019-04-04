Кадмий в лососе, а в треске – мышьяк

На пресс-конференции в центре деловой информации «Красный Октябрь» огласили итоги исследования, которое провела компания «Росконтроль» для независимого Центра экологического мониторинга «ПОМОР».

О них рассказал консультант экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Дамир Ярлушкин.

«Мы обнаружили в треске из Баренцева моря повышенное содержание мышьяка, — отметил он. — Как и в креветках, которые мы проверяли в рамках других исследований. В лососе мы нашли превышенное содержание свинца - в два раза больше ПДК. А кадмия оказалось в три раза больше, чем предусматривает верхняя граница нормы, действующей в России. Не надо недооценивать кумулятивный эффект тяжёлых металлов - особенно страдают от употребления продуктов, содержащих повышенное количество тяжёлых металлов, дети».

Эксперты отметили, что во многом процесс проникновения тяжелых металлов в промысловую рыбу морей Евро-Арктического региона происходит по вине в первую очередь нашего соседа – Норвегии, правительство которой разрешает своим горнодобывающим компаниям сброс промышленных отходов в акватории, соединенные с Баренцевым морем. В результате тяжелые металлы, взвесь грязи и ила вслед за течениями достигают наших берегов и отравляют все встречающиеся на их пути биологические ресурсы региона.

«Мы с негодованием смотрим на недавнее решение норвежского правительства разрешить компании Nussir начать добычу меди в муниципалитете Квалсунн. – заявил руководитель независимого природоохранного союза «Зеленые воины Норвегии» Рубен Оддекалв - Отходы производства будут сбрасываться непосредственно в национальный фьорд Реппарфьорд, известный своим лососевым промыслом. Мировая пресса уже назвала это решение «самым вредным для окружающей среды проектом в истории Норвегии».

Экологи отмечают, что сброс 2 миллионов тонн отходов горнодобывающей промышленности в залив каждый год означает, что 17 грузовиков будут сбрасывать камень, гравий и медную пыль в воду каждый час в течение следующих 20 лет.

«Сложилась такая традиция, что северные моря уже годами считаются местом сброса мусора и отходов, — сказал руководитель «Зеленых воинов Норвегии» Рубен Оддекалв. — Это очень печально. К сожалению, наше правительство не предпринимает никаких мер, хотя есть продвинутые технологии по очистке моря».

«В Норвегии продолжается индустриальная революция, и сброс отходов промышленности в воды открытого моря, так и в воды фьордов, продолжается и считается приемлемым. Эти металлы пересекают границы и попадают в воды Мирового океана и становятся угрозой международного масштаба» - заключил норвежский эколог.