Полицейского уволили из Шереметьево за транспортировку 13 кг драгоценностей

Полицейский линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево уволен за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЦАО.

- Сотрудники ОСБ УТ МВД РФ по ЦФО совместно с сотрудниками службы «М» ФСБ России, сотрудниками службы «К» ФСБ России выявили факт незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров из драгоценных металлов, - об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ЦАО.

Как оказалось, сотрудник полиции в составе организованной группы незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза изделия из драгоценных металлов. Общая масса драгоценностей составила более 13 кг.

Следователи уже возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. По статье за контрабанду ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Сейчас его взяли под арест. Позже стало известно, что мужчину уволили.

- Полицейский уволен за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.