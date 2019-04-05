Форум уличного искусства, йога и пешие прогулки: как провести теплые выходные в Москве

В зоопарке проснулись медведи, в городе возобновили пешие экскурсии, а в парках подготовили первые развлечения.

Граффити и музыка

В Москве проходит «Форум уличного искусства», посвященный исследованию стрит-арта, паблик-арта и граффити. Все желающие 6 и 7 апреля смогут попасть на бесплатные выступления авторов, на публичные дискуссии. Будут обсуждаться техники и темы будущих городских граффити. Программа Форума состоит из нескольких секций: выставка «Стена», дискуссии, лекция «Стрит-арт и мультипликация», авторские выступления, книги, стикер-фест, стрит-док, музыка. Посетителей ждет показ шести короткометражных фильмов, в том числе на тему художественных практик в подземке, а также «Blue Light» (2018, Германия), «Девиантное поведение» (2011, Россия).

Где: Московский музей современного искусства, Ермолаевский переулок, 17. Ближайшая станция метро «Тверская».

Стоимость: вход на все мероприятия бесплатный по предварительной регистрации на сайте.

Мегакачели и башни

Поиграть с детьми можно на уличной детской площадке «Салют» в парке Горького. Там есть комплекс «Мегакачели» - 29 разных качелей, «Башни» - это уникальный лазательный объект с мостами и сетками. В «Овраге» размещены горки и скалодром. Площадки доступны круглосуточно.

Где: парк Горького, возле музея «Гараж», Крымский Вал, 9. Ближайшая станция метро «Октябрьская».

Игровая площадка "Салют" в Парке Горького. Фото park-gorkogo.com

Стоимость: бесплатно.

Танцы под «золотые хиты»

В эти выходные, 6 и 7 апреля, всех желающих приглашают потанцевать под «золотые хиты» 70-х, 80-х, 90-х годов. Мероприятия будут проходить на танцевальной площадке парка с 15.00 до 18.00.

- Чем теплее становится на улице, тем экстравагантнее наряды тех, кто из года в год три раза в неделю собираются на танцплощадке Лианозовского парка, - говорят в парке.

Где: Лианозовский парк, Угличская улица, 13. Ближайшая станция метро «Алтуфьево».

Стоимость: вход бесплатный.

Катаемся на роликах

В Измайловском парке начинаются бесплатные занятия по катанию на роликах для детей (c 5 лет) и взрослых.

- Занятия происходят со своими роликовыми коньками. В эти выходные обучать будет Анастасия Лукашова, учитель физкультуры и спорта, - рассказали в парке.

Где: Измайловский парк. Сбор учеников на Северной площади возле новой эстрады (вход в парк со стороны метро «Партизанская»).

Стоимость: бесплатно, по записи – заявку нужно отправлять по адресу sitnikov@culture.mos.ru.

В Измайловском парке пройдут уроки катания на роликовых коньках.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Йога в саду

Знакомство с аштанга йогой (одна из современных систем хатха-йоги) пройдет для всех гостей сада 7 апреля с 14.00 до 15.30.

- Занятие проведет профессиональный инструктор, обладающий несколькими международными сертификатами в данной области. Тренировка пройдет в студии Yogalates Club, - рассказали в Мосгорпарке.

Где: парк имени Баумана, Старая Басманная улица, 15. Ближайшая станция метро «Красный ворота».

Стоимость: бесплатно, нужна регистрация по телефону 8 (499) 381-13-88.

Цитрусы и тайны

В парке «Царицыно» 7 апреля в 13.00 пройдет интерактивная программа и экскурсия «Цитрусовый фреш». Гостей встретят в Первом оранжерейном корпусе.

- У посетителей будет возможность поближе познакомиться с цитрусовыми и узнать тайны, скрывающиеся за яркой кожурой. В финале всех участников обзорной экскурсии ждет сюрприз – мастер-класс по ботанической живописи.

Где: парк «Царицыно», Дольская улица, 1. Ближайшая станция метро «Царицыно».

Стоимость: детский билет – 300 рублей, взрослый билет - 500 рублей.

Цигун на открытой веранде

В парке имени Баумана на открытой веранде начинаются занятия по цигуну (комплекс занятий, укрепляющий весь организм). Они будут проходить с 7 апреля по воскресеньям с 14.00 до 15.00.

- Занятия будут проходить прямо на открытом воздухе. Состоят из пяти комплексов упражнений, которые доступны людям любого возраста и физической подготовки, - рассказали в Мосгорпарке.

Где: парк имени Баумана, Старая Басманная улица, 15. Ближайшая станция метро «Красный ворота».

Стоимость: бесплатно.

Гуляем по Москве

Попасть на бесплатные пешие экскурсии по городу можно с помощью предварительной регистрации на сайте.

6 апреля:

- 12.00 - «Мой серебряный век. Шаляпин»;

- 12.00 – «Новодевичий некрополь: вчера и сегодня»;

- 13.00 – «За парадными фасадами. Дворя Большой Дмитровки»;

- 13:00 – «Силуэт Остоженки»;

- 14.00 – «Гений русского театра. Станиславский»;

- 14.00 – «Мещанская слобода на волнах российской истории»;

- 15.00 - «Ступени времени: от Гоголя к Романовым»;

- 15.30 – «Арбат: нехоженые тропы»;

- 16.00 – «Александр Солженицын: штрихи к портрету»;

- 17.00 – «Назад в будущее или город утопии за Мытной заставой».

7 апреля:

- 12.00 - «Мой серебряный век. Ахматова»;

- 12.00 – «Введенский некрополь: от Лефорта до наших дней»;

- 13.00 – «Сорок сороков купеческого Замоскворечья»;

- 13.00 – «Переулками Кропоткинской»;

- 14.00 – «Стрельцы, ордынцы и купцы Заречья» (с посещением Марфо-Мариинской обители);

- 15.00 - «От Садового кольца до Новодевичьего монастыря»;

- 15.00 - «Ваганьковский некрополь: музей под открытым небом»;

- 15.00 – «По Немецкой слободе вместе с Пушкиным»;

- 17.00 – «Забытый Елизаветинский Дворец и царское село Рубцово-Покровское».

КСТАТИ

На старт, внимание, бежать!

- В это воскресенье откроем в Москве беговой сезон. Забег «Апрель» стартует в «Лужниках». Дистанция всего 5 км – будем считать, разминка после зимы. Участникам нужна регистрация на сайте aprilrun5km.runc.run, а зрители могут поддержать бегунов на старте и финише, - сообщил в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.