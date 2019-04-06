В Подмосковье после зимней спячки проснулись ядовитые гадюки

В социальных сетях жители самых разных районов Подмосковья обсуждают фотографии проснувшихся после зимней спячки ядовитых змей. Встречают рептилий в лесах. К счастью, в этом сезоне сообщений об укусах змей пока не было. Однако зоологи призывают жителей быть максимально осторожными.

- В Московской области обитают два вида гадюк: обыкновенная и гадюка Никольского. Они являются ядовитыми. Однако, для большинства людей их укус не смертелен. Летальный исход возможен только в том случае, если человек страдает аллергией на яд или укусы придутся в область шеи или лица, - рассказал «КП» зоолог Филипп Каретников. - Весной змеи любят погреться на солнце, расположившись на камне, пне, стволе дерева, на тропе. Их активность возрастает в солнечную погоду. В жаркое время суток змеи прячутся в тень, в прохладные места. Змею может привлечь свет и тепло костра, тепло палатки и спальника.

Самые "змеиные" районы Подмосковья - Клинский, Подольский и Чеховский. Именно ранней весной гадюки ведут себя агрессивно. Главный совет – не приближаться к ним близко. Как правило, змеи не нападают без веского повода. Еще одной защитой от них могут стать резиновые сапоги с высоким голенищем.