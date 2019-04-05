Главный московский гаишник ушел в отставку по собственному желанию

Слухи об увольнении руководителя столичной Госавтоиснпекции, 53-летнего Виктора Коваленко подтвердились в пятницу, 5 апреля. Рапорт об уходе Коваленко с должности по собственному желанию был подписан президентом России Владимиром Путиным. Ожидая такое развитие событий, главный московский гаишник еще накануне вечером попрощался с личным составом.

- Он сообщил об уходе и поблагодарил сотрудников за службу, - сообщил источник "КП".

По официальное версии, решение об уходе обусловлено выслугой лет. Однако, многие связывают увольнение с кровавой аварией, которую в Москве устроил мажор на "Гелендвагене". Операция по задержанию этого водителя внедорожника оказалась настолько провальной, что досталось не только рядовым сотрудникам, которые отпустили виновника ДТП, но и самому Коваленко. Впервые за всю карьеру он получил выговор.

Кто займет вакантное место пока не сообщается. Подобные назначения делает президент.

ДОСЬЕ "КП"

Виктору Коваленко 53 года. Он родился в Луганской области, в 1994 году окончил Донецкий институт внутренних дел. В 1988 году начал службу в милиции в должности милиционера-водителя. Он возглавил столичное управление ГИБДД в марте 2015 года, в ноябре 2016 года ему было присвоено звание генерал-майора полиции. Коваленко родился в Луганской области, в 1994 году окончил Донецкий институт внутренних дел. В 1988 году начал службу в милиции в должности милиционера-водителя.