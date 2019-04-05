Предложения жителей Метрогородка учтены в проекте реновации

Москва обсуждает проекты застройки кварталов реновации.

В столичном районе Метрогородок по предложениям местных жителей изменят предложенный архитекторами проект. Об этом журналистам рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Напомним, сейчас на публичных слушаниях представлен проект планировки территории микрорайонов 1, 2, 2А Метрогородка. Общая площадь застройки составляет 136 гектаров. Из них 73 гектара благоустроит и озеленят. В программу реновации в этом проекте включены 74 жилых дома.

«Помимо строительства нового комфортного жилья на участке планируется значительный объем социальной инфраструктуры, - рассказал Сергей Кузнецов. - В проект планировки заложено строительство шести школ на 2900 мест, семи детских садов, детской поликлиники 320 посещений в смену, физкультурного и многофункционального центров, детского досугового центра. Серьезно улучшится и транспортная ситуация: построят новые проезды, сделают пешеходные переходы и велодорожки, отремонтируют существующие улицы».

Изменения вносятся в проект на основе обращения местных жителей, результатов исследований и анализа фактических данных о районе. При этом разработчики рассматривали даже сообщения в социальных сетях.

Как отметил главный архитектор Москвы, все пожелания и замечания, которые жители выскажут на публичных слушаниях, будут переданы авторам проекта и учтены при его дальнейшей доработке.

В планах - новые детские и спортивные площадки, зоны отдыха, полное обновление инженерных сетей. Открытое шоссе на участке от Северо-Восточной хорды до Вербной улицы реконструируют с расширением проезжей части.

В Москве публичные слушания по первым шести проектам планировки территорий по программе реновации стартовали 28 марта 2019 года. Экспозиции проектов пройдут с 4 по 10 апреля. За это время жители могут посмотреть проекты планировок, задать все интересующие их вопросы и озвучить свои предложения в проекты кварталов реновации. Собрание участников публичных слушаний пройдут 11 апреля. Всю информацию о месте и времени проведения экспозиций и собрания можно узнать в Информационном центре программы (ул. 2-я Брестская, д. 6).

Программа реновации в Москве утверждена 1 июня 2017 года. Тогда президент России Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". В реновации участвуют около 1 миллиона москвичей. Под расселение попадают более 350 тысяч квартир.

Сейчас в программу включены 5 173 дома. При этом уже подобраны 323 "стартовые" площадки для строительства новых домов.