«Мне до 70 лет работать, а вы все подохнете!»: В коридоре подмосковной больницы у врача случилась истерика

Терапевт Центральной райбольницы подмосковной Балашихи устроила громкий скандал в больничном коридоре. Кто-то из пациентов снял этот момент на видео. Запись стала хитом соцсетей.

Врач буквально бьется в истерике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/701512" frameborder="0"></iframe> В Балашихе у врача случился нервный срыв.

- У меня три университета! Вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права! - кричит женщина. - Мне работать до 70 лет. Вы все подохнете, а я все помощь буду оказывать! Отвалите от меня!

Потом она еще угрожает подать заявление в полицию и прокуратуру.

Изначально это видео появилось в группе «Балашиха Рулит». Анонимный автор написал, что запись была сделана около 13:00 2 апреля, в главной роли - врач приемного отделения Нина Орлова. По словам автора, в больницу он пришел с 67-летней матерью, инвалидом второй группы, которая жаловалась на боли в сердце. Якобы доктор попросила подождать их в коридоре. Прошел час, но пенсионерку так и не вызвали. Зато, утверждает автор, сама Орлова устроила коллегам настоящий разнос.

По другой версии, врач вышла из себя из-за того, что ее не отпускают в отпуск.

В Министерстве здравоохранения Московской области инцидент уже прокомментировали. Рассказали, что врач Орлова на самом деле на хорошем счету, пациенты на нее не жалуются, а истерика произошла из-за нервного переутомления. Поведение женщины коллектив разберет на ближайшем собрании.