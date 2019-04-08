По просьбам жителей в Солнцеве построят детсад и спорткомплекс

Планировку развития поселка Западный в Солнцеве скорректируют в соотвествии с пожеланиями местных жителей, сообщил журналистам начальник архитектурно-планировочной мастерской №4 ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» Павел Калинов.

«Проект создан на основании пожеланий и предложений жителей района Солнцево, причем в ходе его разработки мы постарались учесть интересы каждого. Таким образом, район будет обеспечен собственной инфраструктурой, здесь будут расположены школа, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, - отметил эксперт. - Для автомобилистов предусмотрена зона открытой городской парковки и два наземных крытых паркинга. Мамы с колясками и маленькими детьми смогут комфортно гулять по свободным от машин дворам. На первых этажах домов откроются кафе, магазины и объекты сферы услуг в шаговой доступности.

Проще говоря, власти столицы ушли от стандартов советской застройки к более современной и удобной для проживания людей.

Проектировщики также учли близость реки Сетуни: общественные зоны вдоль улиц Новопеределкинская и Родниковая образуют единый ландшафтно-планировочный каркас. В поселке планируется большое количество деревьев, кустарников и цветников.

Кроме того, для улучшения транспортной доступности района планируется реконструировать улицы Родниковая, Авиаторов, Производственная, а также транспортную развязку на пересечении с Киевским шоссе, а также проложить новые внутриквартальные проезды.

Обратим внимание, что публичные слушания по первым шести проектам планировки территорий в рамках программы реновации стартовали 28 марта. Экспозиции проходят 4-10 апреля в Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино, Митино. Жители получили возможность ознакомиться с проектами планировок, задать интересующие их вопросы и внести свои предложения в проекты формирования кварталов реновации. Собрание участников публичных слушаний состоится 11 апреля. О месте и времени проведения экспозиций и собрания можно узнать в Информационном центре программы по адресу: ул. 2-я Брестская, д. 6.