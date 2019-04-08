Небо трех аэропортов Москвы закроют на время репетиций к Параду Победы

Столичные аэропорты предупредили об ограничении полетов над Москвой в апреле. Это связано с репетициями воздушной части Парада Победы. Авиация будет отрабатывать рисунки в небе, которые увидит 9 мая весь мир - на Красной площади или в телевизионной трансляции.

- Ограничения будут незначительные и продлятся не более 25 минут. Они будут действовать в трех аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". Ограничения будут в утренние часы 10, 12, 15, 17, 19 и 22 апреля. Первые репетиции авиации уже прошли 8 апреля - все в штатном режиме, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".

Аэропорт "Внуково" в указанные дни не будет принимать и отправлять самолеты с 10.40 до 11.05 по московскому времени, а "Домодедово" и "Жуковский" ограничят полеты с 10.45 до 11.10. Кстати, в "Шереметьево" ограничений вообще не будет – аэропорт продолжит работу в привычном режиме.

Главный вопрос, а отобразится ли это на пассажирских перевозках? Да, но минимально - возможны задержки рейсов, но не более, чем на 25 минут. В госкорпорации по организации воздушного движения в РФ уточнили, что ограничения применяются не впервые и с каждым годом их минимизируют.

Кстати, в случае непогоды для тренировок военных самолетов будут использованы запасные даты — 9, 11, 16, 18, 23 и 24 апреля. В мае небо над аэропортами закрывать уже не будут.

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