В Москве построят современные инфекционные больницы

Власти столицы приняли решение о строительстве в городе новых инфекционных больниц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Новостью градоначальник поделился с журналистами во время изучения хода капитального ремонта корпуса №1 детской инфекционной больницы №6.

«В этой детской больнице видно, какие работы проводятся - достаточно масштабные. По сути дела, создаются новая среда, новые возможности. Но, к сожалению, не везде возможно отремонтировать, реконструировать, создать современные условия, - отметил Сергей Собянин. - Все попытки сделать из старых корпусов новые, к сожалению, не везде увенчались успехом. Поэтому мы приняли сложное, тяжелое, но необходимое решение о строительстве новых больниц общей площадью около 140 тыс. кв. м. Конечно, это тяжелая история и с точки зрения затрат, и с точки зрения времени и сил. Но тем не менее она стоит того».

Мэр столицы уточнил, что благодаря масштабной реконструкции и строительству новых больниц в ближайшее время инфекционная помощь в столице выйдет на новый уровень. Москва получит одну из самых современных в мире систем инфекционной помощи. Эксперты отмечают, что в ближайшее время планируется построить новые корпуса инфекционной больницы №1, инфекционный корпус детской больницы святого Владимира и инфекционный корпус многопрофильной больницы в Коммунарке.

На сегодня развитие инфекционной помощи - одно из главных направлений в разйитии системы здравоохранения столицы.

«Конечно, очень важно заниматься профилактикой, и за последние годы мы, увеличив значительно до рекордного количество вакцинаций, уменьшили, например, заболевания ОРВИ и гриппом в Москве почти в два раза. Последние два года, слава богу, проходим без эпидемий. Конечно, это не гарантия никакая на будущее, но все равно движение есть, оно очевидно», - резюмировал Сергей Собянин.