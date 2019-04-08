2019-04-08T18:19:58+03:00
Общество

Москвичи просят закрыть въезд на Воробьевы горы для байкеров

Рев моторов мешает жителем Гагаринского района, которые направили коллективные жалобы в ЦОДД и префектуру
Анастасия ВАРДАНЯН
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На днях жители Гагаринского района Москвы попросили власти запретить въезд на Воробьевы горы владельцам железных конейНа днях жители Гагаринского района Москвы попросили власти запретить въезд на Воробьевы горы владельцам железных конейФото: Алиса ТИТКО
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Официальный мотосезон в столице еще не открыт, но мотоциклов на улицах города с каждым днем все больше. И нравится это далеко не всем. На днях жители Гагаринского района Москвы попросили власти запретить въезд на Воробьевы горы владельцам железных коней. Коллективные письма с несколькими сотнями подписей были направлены в столичный Центр организации дорожного движения и префектуру. По словам жалобщиков, рев моторов превратил их жизнь в настоящий ад.

- Мы, жители многоквартирных домов на улице Косыгина, просто лишены возможности нормально спать. Даже с закрытыми окнами шум от мотоциклов такой, что в сервантах посуда трясется. И все это из-за байкеров. Они, как пчелы на мед, летят на "Смотровую", - пожаловался "КП" местный житель Алексей Панин. - Но страдают не только люди, но и животные. Наш район входит в границы особо охраняемой территории природного заказника "Воробьевы горы".

Еще одна претензия жалобщиков - это большое количество ДТП с участием мотоциклов. Они предлагают полностью закрыть для байкеров въезд на смотровую площадку, или организовать для них альтернативный маршрут, который полностью исключит движение по улице Косыгина и части Ленинского проспекта.

Вердикт властей пока неизвестен. Ответ жителям дадут в течение 30 дней. Запретить въезд мотоциклов на смотровую площадку пытались и раньше. Год назад на тротуаре, который облюбовали мотоциклисты установили клумбы, которые блокировали проезд. Однако эта идея не прижилась.

Смотровая площадка на Воробьевых горах, или, как ее называют байкеры, просто " гора " - излюбленное место для столичных мотоциклистов. Здесь собираются самые разные представители байкерской субкультуры. Летом тут можно встретить сотни мотоциклистов разного возраста и на всех возможных мотоциклах. Не сложно догадаться, что лишиться этой площадки байкеры не хотят.

- Это знаковое место для нас. Здесь нет деления на чопперистов и спорт-байкеров. Здесь можно увидеть мотоциклы, сделанные своими руками, мотоциклы с движками от автомобиля. Сюда приезжают даже не столько погонять на своем железном коне, а пообщаться с единомышленниками, - рассказал "КП" московский байкер Константин Суслов.

Кстати, именно на Воробьевых горах ежегодно проходит открытие мотосезона. Удастся ли недовольным местным жителям сломать традицию, покажет время. Напомним, в этом году мотосезон будут открывать два дня 3 и 4 мая. С конечной точкой мотопробега, который пройдет по Садовому кольцу пока не определились. Рассматривают два варианта: Воробьевы горы и парк Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

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