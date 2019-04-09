2019-04-08T22:53:51+03:00
Общество

На Ленинградском вокзале открылась выставка «Исторический багаж»

До 1 июня экспозиция появится в 10 городах от Москвы до Санкт-Петербурга
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Экспозиция выставки рассказывает историю Москвы. Фото: Александр ЗюзяевЭкспозиция выставки рассказывает историю Москвы. Фото: Александр Зюзяев
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5 апреля 2019 года у касс Ленинградского вокзала в Москве открылась мобильная выставка «Исторический багаж», посвященная истории столицы. Экспозицию по поручению Владимира Путина организовали компания «РЖД» совместно с Российским историческим обществом и Институтом российской истории РАН.

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГОРОДА

...Ленинградский вокзал. Пассажиры у касс замедляют шаг и подходят к гигантскому чемодану - главному атрибуту путешественника. Экспозиция выставки рассказывает историю Москвы от ее первых упоминаний в летописях до относительно недавних архитектурных проектов.

- Этот проект - важный элемент представления истории в нашем обществе, - сообщил начальник департамента корпоративных коммуникаций РЖД Максим Лунев. - Пассажиры имеют возможность больше узнать об истории не только того места, где в данное время находится человек, но и об истории страны в целом.

Искусствоведы, историки, писатели и совершенно простые граждане рассказывают с экрана свою интерпретацию происходивших в столице событий. Благодаря экспозиции можно представить, какие знаменитые люди проживали в городе, чем занимались его жители, какие памятники истории и культуры здесь сохранились. Эксперты переходят от частного к общему: к важнейшим событиям и эпохам в истории России. Причем с большим количеством любопытных деталей.

Например, среди интерактивных экранов размещены пословицы и поговорки. Многие из них очень старые. Но, похоже, со временем ставшие только актуальнее: говорят в Москве, а слушают по всей стране; Москва слезам не верит, ей дело подавай; кто к Москве побывал, тот всю Русь повидал.

Экспозицию по поручению Владимира Путина организовали компания «РЖД» совместно с Российским историческим обществом и Институтом российской истории РАН.

Экспозицию по поручению Владимира Путина организовали компания «РЖД» совместно с Российским историческим обществом и Институтом российской истории РАН.

«МОСКВА БЬЕТ С НОСКА»

А то и целые высказывания показаны на стенде.

«Москва бьет с носка», принято говорить, указывая на суровый характер жизни в Москве и нрав московских жителей, - читаем на стенде. - Считалось, что московские кулачные бойцы были известны своим приемом: ухватившись за ворот соперника, они стремились опрокинуть его навзничь, ударив по ногам».

- Хочу поблагодарить за работу наших партнеров. Во время подготовки экспозиции мы узнали очень много нового и небанального об истории нашей страны и отдельных мест, - сообщил Максим Лунев. - Проект реализуется в несколько этапов. На первом мы посмотрим, как приживутся конструкции на вокзалах, насколько они будут востребованы пассажирами. В это время экспозиция будет размещена на трех вокзалах - на Ленинградском вокзале в Москве, вокзалах Вышнего Волочка и Твери. Все три экспозиции уже размещены.

До 1 июня выставки откроются между Москвой и Санкт-Петербургом на 10 вокзалах. До 1 июля проект запустят в Сибири и на Дальнем Востоке - о важности Байкало-Амурской магистрали. Причем если выставки вызовут интерес, то путешественники смогут ознакомиться с историей окрестных населенных пунктов, российских железных дорог и страны в целом во время движения поезда.

Благодаря экспозиции можно представить, какие знаменитые люди проживали в городе, чем занимались его жители, какие памятники истории и культуры здесь сохранились.

Благодаря экспозиции можно представить, какие знаменитые люди проживали в городе, чем занимались его жители, какие памятники истории и культуры здесь сохранились.

ВАЖНО!

Обратим внимание, что железнодорожные вокзалы в России регулярно выступают площадками праздничных концертов, акций, фестивалей и выставок. За 2018 год на вокзалах от Калининграда до Владивостока прошло более 350 различных социально-культурных акций и мероприятий, в которых приняли участие более 500 млн пассажиров железных дорог России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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