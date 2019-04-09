По просьбам жителей в Митине построят поликлинику, школу и детский сад

Проект реновации поселка Новобратцевский в московском районе Митино скорректируют в соответствии с предложениями местных жителей. В районе появятся новые объекты социальной инфраструктуры и будет создана единая сеть парков, сообщил журналистам 9 апреля главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«По просьбам жителей при разработке проекта мы обратили особое внимание на социальные объекты для детей. Согласно пожеланиям участников программы и их соседей, проект предполагает строительство школы, детского сада и детско-взрослой поликлиники. Кроме того, сохраняется действующий детский садик», - отметил Сергей Кузнецов.

Проектировщики связали в единую архитектурную концепцию новые кварталы с улицами и территориями, которые граничат с Тушинским и Митинским парками, а также предложили благоустроить участок реки Сходня. Путилковское шоссе ждет реконструкция с расширением проезжей части и строительством одноуровневой развязки. Также для транспортного обслуживания новых кварталов проложат сеть внутриквартальных проездов. Также обратим внимание, что новые дома, которые строят по программе реновации, будут удобны как многодетным родителям, так и маломобильным гражданам. На первых этажах новостроек появятся магазины, аптеки, салоны красоты, химчистки и другие торговые фирмы и сферы услуг. Площадь реновации составляет более 21 гектара, где расположатся 14 новых зданий.

Напомним, публичные слушания по первым шести проектам планировки территорий в рамках программы реновации стартовали 28 марта. С 4 по 10 апреля в Солнцеве, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородке, Северное Тушино и Митине местные жители могут ознакомиться с проектами планировок, задать вопросы и внести предложения в проекты формирования кварталов реновации. Собрание участников публичных слушаний состоится 11 апреля. Информацию о месте и времени проведения экспозиций и собрания можно узнать в Информационном центре программы по адресу улица 2-я Брестская, д. 6.