Новая услуга на официальном сайте мэра Москвы: заявление о предоставлении льготного питания в школе

Родителям больше не нужно ехать в школу, чтобы подать заявление о предоставлении детям льготного питания. Теперь оформить документы можно на портале mos.ru — там появилась новая услуга «Подача заявления о предоставлении питания за счет средств бюджета города Москвы».

- Родителям или законным представителям теперь не требуется специально приходить в образовательное учреждение, - сообщили в мэрии Москвы. - Право на льготное питание есть у детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов и иных льготных категорий.

Однако сохраняется возможность подать заявление в бумажном виде в школе.

Как подать заявление на mos.ru?

- на сайте mos.ru в разделе «Услуги» («Услуги» — «Образование» — «Среднее общее») можно оставить заявку;

- после рассмотрения заявления ответ приходит в личный кабинет пользователя на mos.ru;

- срок предоставления услуги составляет до восьми рабочих дней.

КСТАТИ

Всего на mos.ru более 260 услуг и сервисов. Недавно был запущен сервис по прикреплению детей к поликлиникам. Теперь можно не писать заявление, чтобы ребенок наблюдался и получал помощь, достаточно оставить электронную заявку. Напомним, что выбрать меню для школьника можно также через mos.ru