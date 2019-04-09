Акция «Москва – с заботой об истории» стартует в преддверии Дня Победы

Во вторник в столице стартовала акция «Москва - с заботой об истории», во время которой можно сдать в Главархив на хранение памятные вещи и документы о Великой Отечественной войне.

«Эта акция является важнейшим гражданско-патриотическим проектом, - отметила заместитель директора - главный хранитель фондов Главархива Москвы Елена Болдина. - Уходят живые свидетели той эпохи, сохранение памяти об истории войны и людях - является значимой задачей для нашего общества. Цель акции - сохранить личные вещи и документы участников и очевидцев тех событий, документы, в которых отражены живые человеческие судьбы».

По словам архивариуса, для Главархива столицы ценны любые сохранившиеся в семьях москвичей документы военных лет: письма и телеграммы, фотографии, дневники, фронтовые газеты, удостоверения, почетные грамоты, характеристики об отправке на фронт добровольцем, извещения о гибели и пропаже без вести - так называемые «похоронки».

- Возможно, в семейных альбомах сохранились открытки, альбомы с фотографиями, хлебные карточки, билеты на проезд в городском транспорте, школьные сочинения и дипломные работы тех, кто учился в те годы, - предполагает Елена Болдина. - Кроме того, мы принимаем на хранение военные награды, вещественные источники, предметы военного быта, военную форму, грампластинки.

В Главархиве для постоянного хранения имеются все необходимые технические условия, специальный режим температуры и влажности. Больше того, при необходимости документы бережно отреставрируют, применив самые современные технологии.

«Предполагается создание электронного архива, документы будут доступны для широкого круга желающих их изучить в любой точке мира, - сообщила главный хранитель фондов Главархива Москвы. - Документы после того, когда они поступают в архив ставятся на государственный учет. Я думаю, что и после 9 мая работа продолжится. Главархив Москвы считает, что это очень важная акция».

Кроме того, родственники смогут прийти в читальные залы и посмотреть сданные документы и предметы. В дальнейшем сотрудники Главархива будут использовать эти документы в выставочных и издательских проектах.

Все материалы можно приносить в многофункциональные центры предоставления государственных услуг Москвы (МФЦ), где сотрудники упакуют, отправят на хранение в Главархив и выдадут сертификат об участии в проекте.

«Акция начинается ровно за месяц до Дня Победы и мы рады, что по инициативе Совета ветеранов, вместе с Главархивом помогаем сохранить эту историю, - отметила директор центров госуслуг «Мои документы» Ольга Фефелова. - После того, как все вещи и документы заявитель предает нам, мы ему отдаем сертификат о том, что он участвует в программе «Москва - с заботой об истории. Эта акция она не единовременная. Она стартует сегодня, но на территории центров госуслуг Москвы она будет проходить постоянно в любой день и после 9 мая».

Напомним, «Бессмертный полк» - общественная акция, которая проводится в День Победы. Участники акции идут колонной по центральным улицам городов и фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В Москве распечатать фотографии к участию в акции «Бессмертный полк» можно в 130 центрах госуслуг «Мои документы» и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях – участниках Великой Отечественной войны. Все фотографии, воспоминания, письма будут бережно отсканированы и размещены в электронной книге памяти «Бессмертный полк – Москва», а оригиналы сразу же возвращены владельцам.