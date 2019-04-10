Российское топливо высоко оценили в Европе

Российский высокооктановый бензин G-Drive 100 проверили на соответствие стандартам, действующим в Европейском союзе. Тесты проводились на моторных стендах и в условиях реальной эксплуатации на нескольких типах двигателей.

Сначала на двигателях Volkswagen топливо протестировали на залипание клапанов и наличие отложений. По итогам тестов выяснилось, что использование G-Drive 100 способствует стабильной работе клапанов в обычном и экстремальном режиме и предотвращает их залипание. Затем на двигателях Mercedes-Benz учёные проверили топливо на образование нагара и вредных отложений. Их число не превысило допустимый уровень для 8 и 16-клапанных двигателей, следовательно, топливо получило положительную оценку.

Следующим этапом испытаний стал цикл тестов на двигателе Volkswagen, предполагавший проверку качества сгорания топлива. Учёные выяснили, что топливо остается стойким к детонации и сгорает задолго до открытия клапанов. Это значит, что топливо полностью безопасно для топливной системы автомобиля.

Кроме лабораторных испытаний в APL провели тесты c участием популярных в Европе и России автомобилей Ford Focus и BMW 5 Серии. Автомобили преодолели две тысячи километров по дорогам общего пользования. Все это время эксперты замеряли показатели мощности, динамики разгона и расхода топлива. Результаты показали, что расход G-Drive 100 снизился по сравнению с 95-ым бензином¹, а время разгона сократилось – как при старте с места, так и при ускорении с хода до магистральных скоростей².

После испытаний в центре подтвердили, что топливо соответствует европейским нормам и может использоваться для заправки всех автомобилей, производители которых не установили верхнего ограничения по октановому числу, например Skoda Octavia или Ford Focus.

Также в лаборатории APL проверили эксплуатационные свойства «Дизеля ОПТИ». Тесты проводились на двух моторных стендах, созданных на основе дизельных двигателей PSA Peugeot Citroёn разных поколений – предкамерный турбодизель и более современный мотор с системой с непосредственным впрыском топлива.

В современных моторах с непосредственным впрыском отложения на распылителях инжекторов обычно проявляют себя снижением мощности двигателя, однако после полного цикла испытаний «Дизель ОПТИ» замеры снижения не показали. Наоборот, современный турбодизель выдал на 0,4% больше мощности. В двигателе менее передовой конструкции также оценивалась чистота инжекторов, но эксперты APL проверяли ее другим способом – прокачкой воздуха через форсунку. Этот тест показал лишь 6-процентное снижение пропускной способности инжектора, в то время как пороговое значение составляет 85%.

Эксперты заключили, что топливо «Дизель ОПТИ» защищает инжекторы дизельных двигателей от образования отложений, обеспечивает эффективную работу моторов разных поколений и чистоту самых ответственных узлов системы питания. Эти тесты подтвердили соответствие топлива требованиям Всемирной топливной хартии (ВТХ). Это значит, что российское дизтопливо является оптимальным для заправки автомобилей BMW, Volkswagen, Hyundai, Toyota и других автоконцернов, подписавших Хартию – документ, помогающий автоконцернам и топливным компаниям синхронизировать действия в области повышения эффективности и экологичности автомобилей.

¹ Расход топлива снизился на 0,35%

² Время разгона с нуля до 100 км/ч сократилось на 0,4 сек., с 80 до 160 км/ч – уменьшилось на 0,8 сек.