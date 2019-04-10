«Мой район» повышает комфорт москвичей рядом с домом

В разных районах Москвы обновляются дворы и улицы, места отдыха и набережные. Уютнее становятся и небольшие домашние скверы и парки рядом с жилыми домами. Их благоустройство отражает идеологию программы «Мой район». У каждого района должен быть свой центр - бульвар или площадь, куда приятно прийти на местный праздник, встретиться с друзьями и близкими. Такие променады и видовые места уже появились во многих округах.

«Огромные объемы благоустройства были сделаны для того, чтобы каждый москвич имел возможность погулять и отдохнуть рядом с домом, - сказал мэр Сергей Собянин во время эфира на «ТВ Центре». - Теперь пришло время посмотреть, как эта работа отразилась на жизни каждого района». Мы узнали, что изменилось в некоторых благоустроенных скверах и парках.

В ЯБЛОНЕВОМ САДУ ЗВУЧАТ СТИХИ

В районе Нагатино-Садовники на юге столицы по многочисленным обращениям жителей провели комплексное благоустройство яблоневого сада в Коломенском проезде. Здесь обустроены пешеходные дорожки, появились скамейки, информационные стенды об истории района, терраса для отдыха с уличными библиотеками и арт-объект яблоневого дерева.

- Сохранение уникального сада было главным условием реконструкции, - рассказала местный депутат Людмила Кузьмина, которая контролировала работы. - В саду, рядом с библиотекой имени Толстого, появилась зона для массовых мероприятий, где можно устраивать бесплатный обмен книгами (буккроссинг) и литературные вечера на открытом воздухе.

Специалисты провели омолаживающую обрезку деревьев, а также высадили новые яблони. Кроме того, благоустроили зону отдыха, разбили цветники и поставили новые светильники.

- Сад стал частью истории нашего района, яблони высаживали здесь после Великой Отечественной войны в память о солдатах, не вернувшихся с фронта, - говорит Анна Сергеевна, жительница Нагатино-Садовники. - Моя бабушка рассказывала, что ее брат погиб на той войне. Вместе с дедушкой она посадила деревце. Теперь сюда к этой выросшей яблоне уже прихожу я со своими детьми.

ОКОЛО КИНОТЕАТРА «ТУЛА» ПОСТАВИЛИ БЕСЕДКИ

Теперь у жителей района Печатники появилось еще одно комфортное место для отдыха. В прошлом году комплексное благоустройство провели на площади 1,6 гектара внутри жилого квартала, около кинотеатра «Тула» на улице Кухмистерова.

На встречах с местными властями жители и руководители общественных организаций постоянно говорили о создании парка. Проект предварительно прошел общественное обсуждение. Но для того чтобы принять окончательное решение о благоустройстве, его выставили на голосование в «Активном гражданине». Из 1379 участников опроса 1255 (91,01%) поддержали обновление сквера.

- Моя семья голосовала за, - сказал Игорь Юрьевич, житель района Печатники. - Многим давно хотелось зеленую площадку, где можно отдохнуть и погулять рядом с домом. Наконец такое место у нас есть. Зачем ездить в тот же центр города, когда все теперь рядом, буквально в двух шагах.

Сквер находится рядом с Москвой-рекой. Вместе с кинотеатром он превратился в точку притяжения нескольких тысяч человек. Площадку можно использовать как центральную для проведения праздников, фестивалей, спортивных событий в районе. Здесь созданы условия для более комфортного отдыха жителей. Для них есть места тихого отдыха, современные качели для взрослых, благоустроенные детские площадки для разных возрастов, реконструированный фонтан, прогулочная сеть дорожек и тропинок, фонари. По индивидуальному эскизу разработаны и установлены беседки, а также две альпийские горки.

Игровые комплексы в стиле сказки «Алиса в стране чудес» на одной площадке состоят из песочницы, качалки, карусели. На другой - из горки и качелей. Получилось не только красиво, но и функционально. Элементы подобраны так, чтобы развивать вестибулярный аппарат и ребенок мог с интересом играть как один, так и с компанией. В сквере высадили деревья и кустарники на аллее героев Великой Отечественной войны. Аллею также украсили две альпийские горки с карликовыми растениями и цветники из степных растений. Для молодежи поставили большие качели. Неподалеку разместили крытую беседку со специальным столом для игр в шашки и шахматы.

КСТАТИ

Малышам - песочная фабрика, пенсионерам - танцплощадка

В районе Северный жители пока решают, каким будет небольшой парк около спортивной школы олимпийского резерва «Северный» на 9-й Северной линии. Программа «Мой район» постоянно обновляется и учитывает нужды каждого отдельного района и пожелания жителей этого района. Такие обсуждения по разным вопросам проводятся постоянно. Как, например, сейчас в Северном. Жители старшего поколения хотят не только гулять в парке и уже предложили обустроить танцплощадку.

- Нам на танцы приходится ездить в Лианозовский парк, а хотелось бы, чтобы так же весело было в родном Северном, - говорит Лидия Дмитриевна, пенсионерка. - В соседнем микрорайоне я занимаюсь на уличных тренажерах, стараюсь следить за здоровьем. Когда благоустроят новый парк, Северный станет еще комфортнее.

В предварительных планах - озеленить территорию, привести в порядок асфальт и газон, обустроить парковочные места. Авторы проекта предлагают также открыть для детей площадку в виде песочной фабрики. Окончательное решение - за жителями района.