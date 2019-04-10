2019-04-10T12:33:47+03:00
Общество

Дом, где жил Маяковский, признан памятником архитектуры

Там поэт жил вместе с мамой и двумя сестрами
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Бывший доходный дом купца Моисея Кочубея, в котором в 1913–1915 годах жил Владимир Маяковский. Фото mos.ruБывший доходный дом купца Моисея Кочубея, в котором в 1913–1915 годах жил Владимир Маяковский. Фото mos.ru
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Бывший доходный дом купца Моисея Кочубея, в котором два года (с 1913 по 1915) жил Владимир Маяковский, признан объектом культурного наследия регионального значения.

- Это значит, что его исторический облик запрещено нарушать, а любые ремонтные или реставрационные работы могут проводиться только под контролем городского Департамента культурного наследия и после согласования с ним, - объяснил глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Дом находится на Большой Пресненской улице (переименована – улица Красная Пресня). Он имеет не только мемориальную, но и архитектурную ценность. Дом построен в 1905 году. Фасады здания оформлены в стиле французского модерна, на уровне 2-го и 4-го этажей расположен эркер, симметрично по бокам - обрамленные резными пилястрами (полуколоннами) окна. Главный фасад украшен лепным карнизом, окантованным зубцами (или «сухариками»), и меандром — декоративным греческим орнаментом.

Именно в этом доме семья Маяковских занимала четырехкомнатную квартиру №24 на первом этаже. Они арендовали это жилье. Сейчас в здании открыт музей «Квартира на Большой Пресне», который входит в состав Государственного музея Владимира Маяковского. Но не только потому, что он там жил. Маяковский здесь творил, написал много своих известных стихотворений, среди которых «Послушайте» (1914), «Война объявлена» (1914) и «Я и Наполеон» (1915). Последнее начинается так: «Я живу на Большой Пресне, 36, 24…» Кроме того, в доме на Красной Пресне Маяковский работал над поэмой «Облако в штанах» (1915). Кстати, в музее с 2017 года открыта выставка «Дочка», посвященная возлюбленной поэта Элли Джонс и их дочери Патрисии Томпсон.

В настоящее время помещения на первом этаже занимают магазины, а на верхних этажах, как и раньше, располагаются квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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