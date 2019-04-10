2019-04-10T17:30:04+03:00
Общество

В Москве появятся креативные технопарки

Сергей Собянин поручил проработать вопрос о льготах для творческих пространств
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы во время посещения центра дизайна "Artplay"Мэр Москвы во время посещения центра дизайна "Artplay"Фото: Алиса ТИТКО
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Креативные индустрии сейчас являются драйвером развития многих крупных городов мира. И Москва – не исключение. За последние годы из стартапов проекты переросли в крупные креативные пространства, где работают сотни компаний. Сейчас правительство Москвы рассматривает варианты предоставления льгот и преференций пространствам креативной индустрии. Об этом мэр Москвы сообщил 10 апреля во время посещения центра дизайна "Artplay".

- Креативная индустрия еще несколько лет назад стала зарождаться, считалось, что "чудаки" чем-то занимаются, сами для себя. Но в современном мире креативная индустрия занимает солидную часть экономики городов и является драйверами. В Москве в обычной промышленности работает около 600 тысяч человек, а в креативной индустрии - 500 тысяч человек, практически уже догнала по своим объемам, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Темпы развития креативной индустрии, как отметил мэр города, значительно выше, чем в обычной промышленности.

- На территории Москвы сформировались значимые кластеры, как "Artplay". Там работают сотни предприятий, тысячи человек. Нужна системная поддержка, создание специализированных технопарков для креативной индустрии. Это другие виды деятельности, льготы, - сказал Сергей Собянин.

За образец планируется взять хорошо зарекомендовавшую себя систему поддержки инновационного производства. Творческие пространства получат статус креативных технопарков и соответствующие льготы, субсидии и иные меры поддержки.

- Предоставление мер поддержки креативным индустриям позволит привлечь дополнительные инвестиции в проекты модернизации существующих и создание новых творческих пространств, - сообщили в мэрии Москвы.

КСТАТИ

- в Москве действует порядка 153 000 "креативных" фирм, в которых трудятся почти 500 000 человек – 14% занятых в сфере креативных индустрий России;

- доля креативного сектора в ВРП Москвы составляет 9,5%, что в 2 раза выше средней по России (5%), а темпы роста многих отраслей составляют до 20% в год и даже выше (по данным Аналитического центра при Правительстве РФ).

Что такое Artplay?

Торгово-выставочный центр расположен недалеко от Курского вокзала. Здесь более 300 шоу-румов, 60 архитектурных бюро и строительных компаний, 40 дизайн студий и 20 рекламных агентств. Также расположен Университет креативных индустрий Universal University, включающий в себя Британскую высшую школу дизайна, Школу компьютерных технологий Scream School, Московскую школу кино, Московскую архитектурную школу МАРШ, Московскую школу коммуникаций MACS и Московскую школу музыки. Образование получают и в Школе бизнеса и галерейного менеджмента RMA. На территории есть Центр цифрового искусства Artplay Media. А также два коворкинга, 14 кафе и ресторанов, книжные магазины, типографии, салоны красоты и языковые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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