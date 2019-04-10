В Москве появятся креативные технопарки

В Artlay мэр встречался с представителями креативных индустрий и кластеров.

-В Москве уже сформировались такие значимые, как ваш, кластеры, и еще пять территорий динамично развиваются, - сказал Сергей Собянин, - Конечно, требуется более системный взгляд на те процессы, которые там происходят и системная поддержка этих проектов, создание специализированных технопарков как раз под креативную индустрию. Я думаю, что мы в ближайшее время с вами проконсультируемся и примем соответствующие решения.

Он отметил, что еще несколько лет назад многие считали креативную индустрию прихотью чудаков, которые чем-то занимаются сами для себя. А сейчас в Москве в традиционной промышленности работают около 600 тысяч человек, а в креативной индустрии - около 500 тысяч. По мнению мэра, хотя столица по объемам в этой отрасли и отстает пока от ведущих мировых городов, но с точки зрения динамики - номер один в мире. Темпы роста многих креативных отраслей составляют до 20% в год, в некоторых - даже выше.

В Москве работают около 153 тысяч креативных компаний, доля которых в валовом региональном продукте (ВРП) составляет 9,5%. Это почти в 2 раза больше среднероссийского показателя.

Московское правительство рассматривает возможность создания системы поддержки креативных индустрий. За образец планируется взять систему поддержки инновационного производства.

Предполагается, что подобные Artplay кластеры получат статус креативных технопарков и соответствующие льготы, разные варианты поддержки. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции в проекты модернизации существующих и создание новых творческих пространств.