Зачем Москве так много дорожных знаков

У столичных автолюбителей тема дорожных знаков занимает особое место. Потому что именно из-за этих стальных кружков водителям приходится петлять по улицам в поисках свободной парковки, снижать скорость (опаздывая на работу), а, главное, платить штрафы и вызволять свою ласточку со спецстоянки АМПП (Администратор Московского парковочного пространства). На форумах в интернете чаще всего обсуждают дикое количество «красных крестов» на синем фоне (речь идёт о знаке 3.27, запрещающем остановку). Особенно внутри Бульварного кольца.

- Высадить пассажира просто негде, - пишет столичный таксист Глеб Изотов. - Он платит 400 рублей за поездку, а мне потом штраф 2500 тысяч рублей. Можно было бы нарушить, но сейчас везде камеры. Они стали маленькими и неприметными. Такое ощущение, что знаки ставят только для того, чтобы потом собирать деньги.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) ситуацию мониторят круглосуточно. Заветная, почти сакральная цель - увеличить пропускную способность дорог. Для этого каждый день меняют схему движения, перенастраивают светофорные циклы, корректируют разметку, убирают или наоборот ставят дорожные знаки. Причём иной раз так щедро, что в глазах рябит.

Например, на 5-й Сокольнической улице на 100-метровом участке установили сразу восемь «кирпичей» (знак «въезд запрещён»). Пожалуй, перед секретными зданиями Минобороны и то меньше. Осталось воткнуть табличку с надписью «не проезжай, убьёт!». И поставить вышку с автоматчиком.

ПУСКАЙ ВСЕ ВИДЯТ - УЛИЦА ОДНОСТОРОННЯЯ

Шутки шутками, а их действительно восемь. Сворачиваю с улицы Гастелло (пешком). В глаза сразу бросается портрет легендарного лётчика на торце шестиэтажки. И вдоль дороги - белые кирпичики.

Улица односторонняя. С одного краю - полупустая платная парковка (40 рублей в час), с другого - сплошная желтая линия (это значит, нельзя останавливаться). В довесок к ней несколько знаков - «работает эвакуатор».

Я немного пообщался с местным жителем, но тот понятия не имеет, зачем столько «кирпичей».

- Наверное, остались лишние, - предположил он, - вот и нашлепали.

Официальные объяснения я получил в пресс-службе ЦОДД. Как выяснилось, знаки установлены по старому проекту.

- А так как улица односторонняя, они обязаны быть везде, где есть выезды с прилегающей территории, - рассказали в ведомстве. - Однако проект будет пересмотрен и количество знаков, скорее всего, сократят.

В ЦОДД согласились, что на таком коротком участке восемь «кирпичей» - это перебор. Учитывая, кстати, рвение Дептранса сократить расходы на изготовление дорожных знаков.

Например, на 5-й Сокольнической улице на 100-метровом участке установили сразу восемь «кирпичей»Фото: Павел КЛОКОВ

МАЛ ЗНАК, ДА НЕДОРОГ

Речь идёт об эксперименте, который сейчас завис в воздухе. На некоторых улицах Москвы (Вознесенский переулок, Малая Якиманка, Большая Бронная и другие) установили уменьшенные знаки - «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход». Сообщения об этом были преисполнены радости. Во-первых, они занимают меньше пространства (на 30%). Во-вторых, дешевле в изготовлении (на столько же). В третьих, выглядят миниатюрнее и эстетичней. В общем, как в том фильме, «молодняк сохраняем, пеньки не мешают, троса не рвём».

Однако три недели назад ГИБДД северо-восточного округа обула ЦОДД на 200 тысяч рублей. Мол, знаки не должны быть такими маленькими. Хотя Дептранс перед тем, как экспериментировать, проконсультировался с ГАИ. И там проект одобрили.

- Мы сейчас подали апелляцию, но новое слушание ещё не назначили, - рассказала «КП» пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарь. - Уменьшенные знаки как стояли, так и стоят. Мы их не снимали.

Кстати, автолюбители в основном не против такого нововведения. Главное, не ставить миниатюрные знаки там, где разрешённая скорость 60 км/ч. Они на таких дорогах должны быть наоборот более заметными. А там, где ограничение 40, нормально.

Улица односторонняя. С одного краю - полупустая платная парковка (40 рублей в час), с другого - сплошная желтая линияФото: Павел КЛОКОВ

ПУСТЬ НЕКРАСИВО, ЗАТО БЕЗ ШТРАФА

По мнению координатора движения «Синие Ведерки» Петра Шкуматова, лучше наступить на горло эстетике и стараться делать так, чтобы водители меньше нарушали.

- Особенно это касается новичков и тех, кто плохо знает местность, - рассказал Шкуматов. - Ну вот хотя бы 5-я Сокольническая. Представьте, что вы там в первый раз. Начинаете выезжать на главную дорогу, а знака нет. В такие моменты, как правило, появляются сотрудники ГИБДД. Если бы у нас не штрафовали так повально, можно было бы не тыкать столько «кирпичей» и «крестов». Во многих европейских городах инспекторы в таких случаях просто объясняют водителю схему движения. Документы проверили - и счастливого пути. А у нас такие участки - как рыбное место. Как ловушки. Например, возле ТЦ «Avenue» (улица Вернадского, 86А) есть выезд из подземной парковки на улицу Рузская. И пресловутый «кирпич» там установлен вдалеке. Он есть, но его почти не видно. Водители, особенно не местные, часто сворачивают против движения. И оказываются в руках сотрудников ГАИ. Штраф - 5 тысяч рублей. Либо вообще - лишение прав. Лучше бы поставили сразу три знака. Огроменных. Некрасивых. Но сколько бы водителей они выручили.

НЕУДАЧНО ЗАРУЛИЛ - ВДРУГ НАВСТРЕЧУ «КРОКОДИЛ»

А вот ещё один адрес. Улица Зеленодольская, 31 корпус 1 (станция метро «Кузьминки» - напротив Московского Губернского театра). Это банк, на выезде из которого на одностороннюю Зеленодольскую одно время не было знака. То ли не успели установить, то ли враги вырвали и утащили.

- А я бывал там редко и поэтому свернул не туда, - рассказал «КП» водитель с многолетним стажем (между прочим, автоэксперт) Андрей Гречанник. - Слышу, встречные машины сигналят. Мужики размахивают руками. А потом показывается зелёный эвакуатор (в простонародье, «крокодил»), в кабине которого вместе с водителем сидит сотрудник ГАИ. Он от такой наглости чуть свой персональный жетон не проглотил. Остановились. Начали разбираться. А мне точно известно, что если знака нет, то и нет нарушения. Я не обязан знать, что движение на дороге одностороннее. ГАИшник мне не поверил. И мы оправились к банку. Знака нет. Сотрудник помрачнел. Но штраф все равно выписал. За переход проезжей части в неположенном месте. Наверное, чтоб не повадно было.

По словам Гречанника, всякий раз, когда идёт организация дорожного движения, в конкретном районе собирается комиссия. В неё входят и представители управы, и сотрудники ГИБДД, и ЦОДД, и подрядчики (те, кто обслуживает дорогу). И вместе решают, где какой знак поставить. Если захотят, установят не один, а сразу три. Это не будет нарушением. Чтобы они дублировали друг друга.

- Как, например, перед светофором, - добавил Андрей. - Есть стоп-линия на асфальте, а ещё есть и отдельный знак «стоп».

КСТАТИ

Если вы хотите на каком-либо участке дороги установить (или убрать) знак, светофор, сделать пешеходный переход, изменить разметку, отправляйте обращение на Единый транспортный портал.

МАЛЮТОК УЗАКОНЯТ

До 1 мая этого года на уменьшенные дорожные знаки Росстандарт примет ГОСТ. Это даст возможность использовать их по всей стране.

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