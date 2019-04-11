Столица готовится к 9 Мая: В городе начинается акция «Москва - с заботой об истории»

9 апреля в столице стартовала акция «Москва - с заботой об истории», во время которой можно сдать в Главархив на хранение памятные вещи и документы о Великой Отечественной войне. Живых свидетелей той эпохи практически не осталось, многие реликвии утрачены безвозвратно. Время сохранить то, что еще осталось.

ОТ ПИСЕМ ДО ГРАМОТ

В центрах «Мои документы» горожане теперь могут не только создать анкету ветерана в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва» и распечатать фотографии ветеранов к шествию 9 Мая, но и передать материалы времен Великой Отечественной войны на хранение в Главархив столицы.

«Акция начинается ровно за месяц до Дня Победы, и мы рады, что по инициативе Совета ветеранов вместе с Главархивом помогаем сохранить эту историю, - сообщила директор центров госуслуг «Мои документы» Ольга Фефелова. - После того, как все вещи и документы заявитель передает нам, мы ему отдаем сертификат о том, что он участвует в программе «Москва - с заботой об истории».

Все материалы в многофункциональных центрах предоставления госуслуг Москвы (МФЦ) упакуют, отправят на хранение в Главархив, выдав сертификат об участии в проекте. Акция не единовременная - стартует за месяц до 9 Мая, но будет проходить постоянно после предстоящего Дня Победы. Чтобы принять в ней участие, необходимо прийти в один из центров госуслуг Москвы с паспортом и документами. Причем передать в архив можно как сами документы, так и копии (в этом случае оригиналы владельцу вернут).

Ценны любые сохранившиеся в семьях москвичей документы военных лет: письма и телеграммы, фотографии, дневники, фронтовые газеты, удостоверения, почетные грамоты, характеристики об отправке на фронт добровольцем, извещения о гибели и пропаже без вести - так называемые похоронки. А также открытки, хлебные карточки, билеты на проезд в городском транспорте, награды, предметы военного быта и даже школьные сочинения.

Московские ветераны уже не один год ставят вопрос о том, что для всех, кто этого пожелает, нужно обеспечить условия для передачи реликвий в архивы.

«Особенно этим обеспокоены одинокие и одиноко проживающие ветераны - их у нас 261 и 481 соответственно, - уточнил первый заместитель московского комитета ветеранов войны Виктор Закидкин. - Мы понимаем и поддерживаем это стремление, участники войны имеют право знать, что их материалы, связанные с войной, не пропадут, не будут выброшены и забыты родственниками».

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ

«Эта память должна быть сохранена - и государством, и людьми. Это святыни наши», - не скрывал эмоций народный артист СССР, легендарный актер Василий Лановой.

В Главархиве для постоянного хранения имеются все необходимые технические условия. Больше того, при необходимости документы бережно отреставрируют, применив самые современные технологии.

«Предполагается создание электронного архива, документы будут доступны для широкого круга желающих их изучить в любой точке мира, - пояснила заместитель директора - главный хранитель фондов Главархива Москвы Елена Болдина. - Документы, после того как они поступают в архив, ставятся на государственный учет».

Родственники смогут прийти в читальные залы и посмотреть сданные документы и предметы. В дальнейшем сотрудники Главархива будут использовать эти документы в выставочных и издательских проектах. Кроме того, переданные в Главархив материалы планируется использовать в столичных школах, интегрировав их в библиотеку городской образовательной системы «Московская электронная школа» (МЭШ). Использование на уроках документов и писем, фрагментов видео- и аудиозаписей помогает школьникам лучше запоминать исторические материалы.

КСТАТИ

Напомним, «Бессмертный полк» - общественная акция, которая проводится в День Победы. Участники акции проходят колонной по центральным улицам городов с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В Москве распечатать фотографии к участию в акции «Бессмертный полк» можно в 130 центрах госуслуг «Мои документы» и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях - участниках Великой Отечественной войны. Все фотографии, воспоминания, письма будут отсканированы и размещены в электронной книге памяти «Бессмертный полк - Москва», а оригиналы сразу же возвращены владельцам.

На сегодня в электронную книгу памяти «Бессмертный полк - Москва» внесено уже около 200 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны. Шествие 9 Мая 2018 года собрало более миллиона москвичей, разделивших с участниками акции памяти свои семейные истории и личную гордость за героев войны.