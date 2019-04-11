Коммунарская линия метро идет в Новую Москву

Москва активно строит метро. Сейчас специалисты Института Генплана столицы разрабатывают проект планировки нового участка - от станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» Коммунарской линии. За основу принят вариант прохождения линии от станции «Улица Новаторов» вдоль Ленинского проспекта, далее вдоль улицы Дмитрия Ульянова, улицы Большая Черемушкинская до МЦК.

Напомним, маршрут новой линии вдоль Ленинского проспекта утвержден еще Генеральным планом Москвы в городском законе от 5.05.10 года № 17. Этот документ проходил публичные слушания во всех районах столицы. Рассматриваемый сейчас проект планировки обязательно в соответствии с Градостроительным кодексом РФ будет обсуждаться на публичных слушаниях во всех районах, в которых ожидается появление участка Коммунарской линии. То есть линия пока находится лишь на стадии проектирования. Поэтому появившиеся слухи о начале ее строительства выглядят не иначе как манипуляции разных политиков, желающих всеми способами напомнить о себе перед выборами в Мосгордуму.

ТОННЕЛИ НЕ ПОМЕШАЮТ ЖИЛЫМ ДОМАМ

По проекту тоннели протянут в основном под транспортными артериями. При этом жилая застройка практически не будет затронута. Лишь на отдельных небольших участках линию проведут под кварталами со сложившимися жилыми и общественными кварталами.

Для полной безопасности существующих зданий и сооружений рассматриваемый участок новой линии от тупиков за станцией «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект» на перегонах проектируется глубоким заложением, с прокладкой тоннелей при пересечении кварталов на глубине 30 метров и более. Это примерно высота 12-этажного дома, что исключает воздействие метро на окружающую застройку. На такой и даже меньшей глубине построено большинство действующих линий метро в жилых районах, в том числе многие советские станции. Жители этих районов совершенно не ощущают воздействия метро. Для примера: глубина залегания Калужско-Рижской линии от «Новых Черемушек» до «Академической» - 7 - 9 метров, Сокольнической линии от «Юго-Западной» и «Вернадского» - 7 метров, на «Университете» тоннель уходит на максимальную глубину в 27 метров.

- Для строительства перегонных тоннелей нового участка планируется использовать 6-метровые тоннелепроходческие комплексы (ТПМК) с высокоточной железобетонной обделкой, - рассказал Валерий Кивлюк, заместитель генерального директора по строительству объектов метрополитена АО «Мосинжпроект». - Эта технология практически исключает просадки, воздействие на окружающую застройку и инженерные сети. Аналогичными ТПМК создавалось большинство тоннелей метро в столице. Только за последние 8 лет компанией «Мосинжпроект» успешно построено 38 станций и более 75 километров линий. Причем строительство большинства из них велось в условиях плотной городской застройки.

ВСЕ РАБОТЫ ПОД ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ

При строительстве метро тщательно контролируется каждый этап проходки. По всей трассе перегонных тоннелей ведется постоянный мониторинг состояния всех соседних сооружений. Строители делают все, чтобы прокладка метро в жилых районах доставляла москвичам как можно меньше неудобств и волнений.

- Предварительная оценка влияния строительства в этом проекте показала, что все находится в рамках допустимых значений, - говорит Рустам Черкесов, заместитель генерального директора по проектированию АО «Мосинжпроект». - При необходимости будут приняты дополнительные меры по их сохранности. После всех работ проводится благоустройство и компенсационное озеленение. Все проектные решения по строительству метро проходят государственную экспертизу.

ТРАНСПОРТ В КОТЛОВКЕ ПОЕДЕТ БЫСТРЕЕ

Новый участок существенно разгрузит Калужско-Рижскую и Сокольническую линии, а также поможет распределить между ними потоки пассажиров. Если сейчас не начать строить еще одну ветку, то в ближайшие несколько лет эти линии на юге города ожидает коллапс.

Коммунарская линия снизит возрастающую с развитием Новой Москвы нагрузку на южные участки и других действующих линий метро - Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой.

Предстоящие изменения коснутся в первую очередь жителей Коммунарки, куда придет линия. Здесь непосредственно в зоне влияния проектируемых станций пока живут около 50 тысяч человек. Но район активно застраивается жильем и общественными зданиями, поэтому в перспективе население здесь вырастет до 500 тысяч человек.

Всего в пешеходной доступности от будущих станций подземки живут 200 тысяч и работают 65 тысяч человек. Строительство линии поможет жителям сразу нескольких районов и в старой Москве. К примеру, улучшится транспортная ситуация в районах Ломоносовский, Гагаринский, Академический и Котловка. Жители расположенных здесь и соседних с ними кварталов смогут быстрее в среднем на 20 минут ездить по городу.

Такой принцип развития столицы прописан в программе «Мой район», которая предполагает хорошую транспортную доступность каждого района в Москве.

При этом водителям станет легче на дорогах юго-запада города. Их загрузка ориентировочно снизится на 15 - 20 процентов. Это также положительно скажется на экологической ситуации в этой части столицы.

КОНКРЕТНО

Длина проектируемого участка Коммунарской линии - 7,3 километра.

На нем разместятся три станции - «Улица Строителей», «Академическая» и «Севастопольский проспект».

Их построят преимущественно около дорог:

- станция «Улица Строителей» - вдоль Ленинского проспекта, севернее примыкания к нему улиц Строителей и Панферова;

- станция «Академическая» - вдоль улицы Дмитрия Ульянова с юго-восточной стороны от примыкания к ней Профсоюзной улицы и проспекта 60-летия Октября, пересадочная со станцией «Академическая» существующей Калужско-Рижской линии метро;

- станция «Севастопольский проспект» - вдоль внутренней стороны МЦК, между Севастопольским проспектом и Павелецким направлением Московской железной дороги, пересадочная со станцией «Крымская» МЦК.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Строительство новых станций Коммунарской линии является полностью безопасным, - считает Валерий Меркин, научный руководитель НИЦ Тоннельной ассоциации России. - У московских метростроителей большой опыт в возведении такого рода объектов, и можно с уверенностью говорить о том, что жители ближайших домов не почувствуют неудобств, связанных с прокладкой тоннелей.