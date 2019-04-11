Реновация учитывает мнение москвичей

Публичные слушания по первым шести проектам планировки районов по программе реновации стартовали в Москве в конце марта. По 10 апреля включительно экспозиции проводятся в Солнцеве, Очаково-Матвеевском, Ивановском, Метрогородке, Северном Тушине и Митине. За это время жители смогут посмотреть проекты, задать интересующие вопросы и высказать свои предложения.

Проекты кварталов разработаны лучшими архитекторами. При создании планировок обновленных районов учитывается мнение их жителей. К примеру, по просьбам участников реновации уже вносятся изменения. В первую очередь это касается дополнительного строительства социалки - поликлиник, детсадов и школ. Одной из главных задач при разработке проекта становится качественное улучшение городской среды. Комфорт повышается в каждом районе.

МЕТРОГОРОДОК

БОЛЬШЕ ШКОЛ И ДЕТСАДОВ

По проекту в микрорайонах 1, 2, 2А с учетом мнений и пожеланий горожан планируют построить дополнительные школы и детсады.

«Кроме нового комфортного жилья, в районе появится значительный объем социальной инфраструктуры, - рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. - Это шесть школ на 2900 мест, семь детских садов, детская поликлиника на 320 посещений в смену, физкультурный и многофункциональный центры, детский досуговый центр. Серьезно улучшится и транспортная ситуация, откроются новые проезды, пешеходные переходы и велодорожки. Существующие улицы отремонтируют».

По его словам, все пожелания и замечания, которые жители выскажут во время публичных слушаний, будут переданы авторам проекта и учтены при его доработке. В районе появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха, полностью обновятся инженерные сети. Реконструкция с расширением проезжей части планируется на участке Открытого шоссе от Северо-Восточной хорды до улицы Вербной.

МИТИНО

ЕДИНАЯ СЕТЬ ПАРКОВ

В поселке Новобратцевский в районе Митино по программе реновации могут появиться новая социальная инфраструктура и единая сеть парков. Такие предложения рассматривают сейчас жители в проекте района на публичных слушаниях. Общая площадь участка - более 21 гектара. На нем находятся 14 зданий, участвующих в реновации.

Проектировщики связали новые кварталы с улицами и территориями, которые граничат с Тушинским и Митинским парками, а также предложили благоустроить участок реки Сходня.

«Согласно пожеланиям участников программы и их соседей проект предполагает строительство школы, детсада и детско-взрослой поликлиники, - отметил Сергей Кузнецов. - Кроме того, сохраняется действующий детский садик».

Помимо этого, на Путилковском шоссе пройдет реконструкция с расширением проезжей части и строительством одноуровневой развязки.

СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

ПОЛИКЛИНИКА И СПОРТКОМПЛЕКС

В микрорайоне № 5 планируют построить не только современные дома, но и сразу несколько социальных учреждений.

«При разработке проекта по программе реновации мы решили полностью базироваться на конкретных потребностях жителей района, - рассказал один из авторов проекта, руководитель архитектурно-планировочной мастерской Института Генплана Москвы Сергей Гапоненко. - Согласно их предложениям и пожеланиям в проект включены детсад на 350 мест, школа на 400 мест, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс».

Здесь пройдет озеленение территории общего использования и дворов с новыми детскими и спортивными площадками, местами для отдыха взрослых. По проектируемому проезду от бульвара Яна Райниса до улицы Героев Панфиловцев поставят шумозащитные экраны.

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦ И НОВЫЕ ПРОЕЗДЫ

Реновация помогает жителям качественно улучшить свой район. На публичных слушаниях в проект по просьбе участников программы уже внесли дополнения. Среди них - новые улицы, широкие тротуары и два детских сада. Площадь всего проектируемого участка составляет 35 гектаров.

«Во время реновации в кварталах № 2 и 4 района Очаково-Матвеевское новое жилье получат жители 33 домов, - рассказала один из авторов проекта, начальник территориальной проектно-планировочной мастерской ЗАО ГБУ «ГлавАПУ» Людмила Машинская. - При этом еще 16 домов, а также школа № 2025 сохраняются. Согласно пожеланиям самих жителей останется прежней и планировочная структура района».

По ее словам, в районе построят два новых детских сада на 150 и 125 мест, физкультурный комплекс с культурно-досуговым центром, а площади около школы № 2025 расширят. В планах - благоустройство общественных зон и дворов с детскими и спортивными площадками. Здесь откроют дополнительные внутриквартальные проезды, а также проведут реконструкцию улиц Озерная, Большая Очаковская, Елены Колесовой.

ИВАНОВСКОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВМЕСТО ЗАБРОШЕННЫХ ЗДАНИЙ

В микрорайоне 40 - 52 может появиться современный образовательный центр, объединяющий школу и детский сад. С таким предложением выступили жители.

«По их пожеланиями в проект планировки внесли не только детский сад, но и школу, - сообщил один из разработчиков, начальник территориальной проектно-планировочной мастерской ВАО ГБУ «ГлавАПУ» Андрей Шиншинов. - Сейчас в микрорайоне 40 - 52 находятся два детских сада 1962 года, один из которых заброшен. Большой образовательный комплекс появится на их месте».

По программе реновации, кроме социальной инфраструктуры, в районе возведут 20 домов общей площадью 314 тысяч квадратных метров, оборудуют велодорожки, отремонтируют 1-й проспект Новогиреева на участке от Федеративного проспекта до Напольного проезда.

СОЛНЦЕВО

ДЕРЕВЬЯ И ЦВЕТНИКИ ВО ДВОРАХ

Комфортную городскую среду для взрослых и детей создадут в поселке Западный в районе Солнцево.

«Проект разработан на основании пожеланий и предложений жителей, причем мы постарались учесть интересы каждого, - рассказал один из авторов документа, начальник Архитектурно-планировочной мастерской № 4 ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» Павел Калинов. - Район будет обеспечен собственной инфраструктурой - школа, детсад, физкультурно-оздоровительный комплекс. Для автомобилистов появится зона открытой городской парковки и два наземных крытых паркинга. На первых этажах домов откроются кафе, магазины и службы сервиса».

Во дворах высадят деревья, кустарники и цветники. Общественные зоны вдоль улиц Новопеределкинская и Родниковая превратят в единый ландшафтно-планировочный каркас.

В планах - реконструкция улиц Родниковой, Авиаторов, Производственной, а также транспортной развязки на пересечении с Киевским шоссе.