Спустя 74 года москвичи нашли могилу деда-красноармейца в Польше

Родные братья Валерий и Вадим Жирковы своего деда, который прошел всю войну и умер после ранения в марте 1945 года, никогда не видели. Но о герое в семье ходят легенды. Смелый пулеметчик на фронт отправился в первые дни войны и всякий раз после кровопролитных сражений писал письма жене в Ташкент. В этой семье потрепанные листочки до сих пор бережно хранят. В числе реликвий есть и похоронка.

- Ваш супруг Гаврила Иванович Жирков в бою за Социалистическую Родину, верный военной присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер 28 апреля 1945 года. Место захоронения не известно, - говорилось в извещении.

"Похоронка" красноармейца Жиркова.

Жена солдата, единственный сын, а потом и внуки все эти годы пытались найти могилу Гаврилы Ивановича.

- Но даже примерное место гибели мы не знали. В архивах никакой информации не было. Дело сдвинулось с мертвой точки только спустя 74 года. На одном из сайтов был опубликован документ, которые долгие годы имел гриф секретности. Там мы и обнаружили фамилию деда. В документе значилось, что погиб он в Польше , - рассказала "КП" старший внук солдата Вадим Жирков.

Польша!? Россияне тут же вспомнили про последние новости, где поляки воют с памятью о Великой Отечественной и один за другим сносят памятники советским солдатам. Напомним, 1 октября 2017 года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации. Но оставлять надежду побывать на могиле деда и увековечить память о нем братья Жирковы не стали. И оказалось, что в отличии от политиков, люди в этой стране не собираются забывать подвиг красноармейцев.

- Мы без особых проблем нашли польские партнерские организации, представители которых Кшиштов Теличан и Ярослав Тумчак обнаружили в архивах документы по захоронению. В них было искажено имя деда, в одних он Георгий, в других Гаврик, но все исходные данные совпадают, - рассказал Вадим Жирков.

В городе Водзислав Шленски лежат более семи тысяч солдат. Известны имена только 356 из них. Список теперь пополнится еще одной фамилией. Уже в конце апреля братья Жирковы отправятся в Польшу на могилу деда. Они уже изготовили мемориальную табличку с фотографией Гаврилы Ивановича. Но на этом поиски правды о судьбе предка они не остановят.

В городе Водзислав Шленски лежат более семи тысяч солдат. Известны имена только 356 из них.

- Нам удалось выяснить, что дед погиб будучи бойцом 333-й отдельной штрафной роты. За какие грехи он мог туда попасть за несколько месяцев до смерти, пока нам остается только догадываться. Он представитель дворянского рода и это тоже могло сыграть роль. Но, возможно, дедушка просто надерзил кому-то из вышестоящих. Характер у него был боевой, - рассказал Вадим Жирков.