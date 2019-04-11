2019-04-11T16:39:42+03:00
Общество

Крупнейшую в России школу на 2 500 мест построят на ЗИЛе

Сергей Собянин рассказал о комплексном развитии территории промзоны
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Школа, которую завершают строить на ЗИЛе рядом с жилищным комплексом «ЗИЛАРТ», станет самой большой в России.

«Территория ЗИЛа продолжает наполняться жизнью, - отметил мэр столицы Сергей Собянин при осмотре нового учебного заведения. - Недавно мы были на спортивном объекте синхронного плавания. Буквально неделю тому назад сдан самый крупный дилерский центр Mercedes на этой же территории. Уже в такой значительно продвинутой стадии строительство самой крупной школы в России».

Строительство школы на 2 500 мест началось в марте 2017 года. Власти города особо отмечают, что учебное заведение будет введено в строй до заселения строящегося жилья. Помещения строящейся школы спроектированы так, чтобы ограниченным в движении людям было удобно передвигаться. В здании установят шесть грузопассажирских лифтов. Для обеспечения безопасности учащихся предусмотрен подземный переход, по которому дети, не выходя на проезжую часть, смогут попасть из нового учебного центра на территорию жилого комплекса.

Застройка территории бывшего автогиганта ЗИЛ - крупнейший проект реконструкции промзоны не только в России, но и в Европе. Всего здесь построят около 5 млн кв. м недвижимости, а с соседними территориями - больше 6 млн кв. м.

«Этот проект абсолютно сопоставимый с таким мегапроектом, как московское «Сити»: здесь будет и жилье, и рабочие места, и спортивные кластеры, и хорошая первоклассная набережная, парки», - отметил мэр Москвы.

Учебное заведение станет экспериментальным образовательным комплексом, в котором планируется внедрять продвинутые учебные программы. В школе создадут свою систему навигации. Поскольку здание имеет сложную конфигурацию и большую площадь, в нём установят сенсорные информационные терминалы, с помощью которых учащиеся, преподаватели и гости смогут выбрать маршрут к любому помещению.

Площадь школы позволит создать в ее стенах детский технопарк, где учащиеся займутся изучением лазерных технологий, прикладной космонавтикой, исследованием наноматериалов, судостроением, микробиологией или построением виртуальной реальности. Причем, посещать прикладные занятия смогут и ребята из других школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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