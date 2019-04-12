2019-04-12T02:02:58+03:00
Общество

Рок-н-ролл в «Мегаспорте»

В столице пройдут всероссийские соревнования
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Неделя в Москве завершится зажигательным рок-н-роллом. Фото: Александр АВИЛОВ/АГН «Москва»Неделя в Москве завершится зажигательным рок-н-роллом. Фото: Александр АВИЛОВ/АГН «Москва»
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Неделя в Москве завершится под знаком рок-н-ролла. 12 апреля в «Мегаспорте» пройдет танцевальный турнир среди корпоративных клубов «Rock-n-Roll&Co», который соберет 39 команд из 28 городов страны.

По словам президента Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежды Ерастовой, основная задача страны - воспитание здорового населения. И эта задача может быть решена различными способами - через любительский спорт, через спорт профессиональный, а можно через массовый.

«Мы пошли по пути массового спорта. Это азарт, это драйв, и, глядя на подобные мероприятия, понимаешь, что рок-н-роллу действительно покорны все возрасты. Мы надеемся, что самые младшие участники вслед за спортом массовым шагнут и в спорт высших достижений», - отметила Надежда Ерастова.

Турнир возрождает спорт на предприятиях. На местах работает профессиональный тренер, а специалисты Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла приезжают с мастер-классами.

А затем 13 и 14 апреля в том же «Мегаспорте» состоятся чемпионат и первенство России по акробатическому рок-н-роллу. Церемония открытия турнира пройдет в 18.00 в субботу.

13 апреля самая зрелищная дисциплина, которую предстоит увидеть зрителям, - «М класс». В ней свою программу представят чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы Дарина Козлова и Алексей Кондрашин. Спортсмены исполнят сложные элементы полетной акробатики. В групповых выступлениях свое мастерство продемонстрируют шестикратные чемпионы мира формейшн «Rock Comets».

В воскресенье зрители увидят выступления в дисциплинах «А класс-микст»: юноши и девушки, юниоры и юниорки; «Формейшн»: женщины, девушки; «Буги-вуги»: мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки.

Стоит отметить, что московские спортсмены Светлана и Алексей Гавриловы в прошлом году стали чемпионами мира и Европы в составе команды формейшн буги-вуги.

Вход для зрителей свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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