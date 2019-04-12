Россияне готовы смотреть цифру

По словам Алексея Волина, уровень готовности регионов к переходу на цифровое ТВ-вещание очень высокий. 15 апреля с аналога на цифру перейдут около 40 млн россиян. Алексей Волин отметил, что помощь в подключении оборудования для приема цифрового сигнала будут оказывать около 18 тысяч волонтеров и 12 тысяч социальных работников.

15 апреля - вторая волна перехода на цифру. А первая пошла с 11 февраля 2019 года в семи регионах. С 15 апреля оцифровка коснется 20 регионов России. Это Московская область, Мордовия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская, Тюменская области. Входит в этот список

и Москва. В преддверии перехода ее на новый формат телевещания в столичном ГУМе представители Минкомсвязи, правительства Москвы, Российской телевизионной и радиовещательной сети «посадили» цифровое дерево как символ нового, качественного, бесперебойного телевещания. Одновременно с этим арт-объектом в ГУМе открылась выставка истории телевидения. На ней представлено студийное оборудование, на котором работали пионеры отечественного ТВ, и новейшие технологии. Отдельная экспозиция посвящена созданию сети цифрового эфирного телевещания. Выставку можно посетить до 24 апреля.

99% процентов москвичей, живущих в старых границах города, не заметят переход на цифру - они и так уже смотрят кабельное телевидение, которое оплачивают с помощью единого платежного документа.

А вот тем, кто относится к оставшемуся 1 проценту, а также москвичам-дачникам, имеющим в загородном доме телевизор, нужно предпринять определенные действия. Понять, что вы в одном проценте, легко: на экране телевизора рядом с логотипом канала вы видите букву «А». А значит, надо перенастроить телевизор (при условии, что он выпущен после 2012 года) на цифровой сигнал.

Зайти на mos.ru/tv. Если настроить не получается, звоните на «горячую линию» (495) 777-7777.

Для подмосковных дач и домовладений на территории Новой Москвы, возможно, придется приобрести приставку. Кстати, Москва окажет адресную социальную помощь при обращении граждан льготных категорий, если они не могут купить приставку самостоятельно. В каждом конкретном случае решение о такой поддержке будет принимать Департамент труда и социальной защиты населения.

Остерегайтесь «телемастеров», которые в преддверии перехода на цифру ходят по домам и доброжелательно предлагают подключить новую антенну, поставить приставку-декодер.

Это мошенники.

КСТАТИ

Что дает цифровое вещание? По кабелю в цифровом качестве уже доступны более 50 каналов, в ТиНАО и на даче доступны не менее 20 федеральных каналов. Это Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, ТВ Центр (первый мультиплекс), РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, Муз-ТВ (второй мультиплекс).

Полный переход на цифровое телевещание на территории России произойдет

3 июня: в этот день его начнут принимать и остальные 57 регионов.