Десятки свиристелей погибли, врезавшись в стекло вестибюля московского метро

На днях в соцсетях появились сообщения, что возле станции метро «Алма-Атинская» случилась катастрофа – десятки птиц погибли из-за зеркальных стекол. Москвичи предположили, что виной могли быть и забродившие ягоды. Когда птицы объедаются их, они немного пьянеют. Кто-то вообще воспринял информацию как фейк. Но гибель птиц подтвердили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

- Свиристели погибли, разбившись о стекло, которое они не увидели. К сожалению, эта проблема довольно часто встречается в мегаполисах. Причем птицы могут погибать не только от столкновения с окнами высотных зданий, но и со стеклами невысоких построек тоже, - сообщил Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Но бороться с этим можно, Антон Кульбаческий посоветовал владельцам зданий наклеивать на окна силуэты хищных птиц из специальной пленки.

- Размещать их можно в любой части окна, и не имеет значения, куда «смотрят» окна, так как птицы могут перемещаться в разном направлении. Такая практика существует и в других странах, опыт показывает, что птицы действительно боятся подобных «хищников» и гораздо меньше погибают от столкновения со стеклом, - добавил Кульбачевский.

Будут ли что-то менять в вестибюле на станции метро «Алма-Атинская» - пока неизвестно. Но такой способ действенным назвал и руководитель птичьего приюта в парке «Сокольники» Вадим Мишин. Он сказал, что все птицы, кроме сов, ориентируются в пространстве только с помощью глаз. В окнах, как правило, отражаются облака, солнце, а вот стекла птицы не замечают.

- Тех птиц, которые выживают, как правило, приносят к нам в приют, - говорит Вадим Мишин. – Чтобы не губить птиц, идеально создавать архитектуру с этим учетом – тонированные стекла, подсветка, наклейки с птицами (необязательно с хищными, достаточно даже глаз птиц).

Что же касается свиристелей, то у них сейчас распадаются стаи, формируются любовные пары, поэтому они могут лететь ниже и при этом на большой скорости.