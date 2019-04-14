2019-04-14T14:03:29+03:00
Общество

В московском субботнике приняли участие 1,4 млн. человек

Люди прибрались в своих дворах и высадили 2,5 тысяч деревьев
Семен ЕЛЕНИН
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Второй общегородской субботник запланирован на 20 апреляВторой общегородской субботник запланирован на 20 апреляФото: Евгения ГУСЕВА
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В минувшую субботу в столице прошел первый в этом году общегородской (простите за тавтологию) субботник. Многие москвичи вышли во дворы, прилегающие к ним территории и близлежащие парки, чтобы прибраться после зимы. Подметали, расчищали газоны, выносили мусор. Разумеется, коммунальщики тоже помогали - промывали от пыли и грязи дороги, тротуары, парковки с фасадами зданий. Одной только различной спецтехники (убирательной, подметательной и проч.) на различных участках использовали около 10 тысяч единиц!

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в традиционном весеннем субботнике приняли участие около 1,4 млн. человек. Они высадили 2,5 тысячи деревьев и 7,5 тысяч кустарников.

Второй общегородской субботник запланирован на 20 апреля.

Что касается непосредственно коммунальщиков, для них апрель объявлен месячников благоустройства. Дворы жилых домов сейчас освобождают от мусора, разбивают в них новые цветники, на дорогах обновляют разметку, красят ограждения, в школах ремонтируют цоколи, фасады и входные группы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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