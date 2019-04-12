«Космос» за год посетили 1 миллион человек

В своем блоге Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики и поблагодарил всех, кто возрождал павильон «Космос» на ВДНХ. Ровно год назад, 12 апреля 2018 года, президент Владимир Путин открыл возрожденную легенду ВДНХ. Сергей Собянин отметил, что без поддержки президента «в «Космосе» до сих пор бы торговали вениками и рассадой».

«Мы, конечно, надеялись на успех, но не ожидали, что он будет таким оглушительным. В течение года в «Космосе» побывал миллион москвичей и гостей столицы», - написал Сергей Собянин.

Он сообщил о том, как павильон будет развиваться дальше. В этом году в нем откроется новый раздел «Авиация и вертолетостроение». В числе экспонатов появятся макеты перспективного вертолета Ка-62 и пассажирского самолета МС-21, авиационные симуляторы, интерактивные столы, инсталляции и многое другое.

Летом откроется выставка «Часы космонавтов - время первых», посвященная созданию «космических» часов. Также в павильоне запланирована фотовыставка «Мир из космоса». Ее авторы – космонавты.

С 12 апреля 2019 г. гости павильона могут увидеть макет легендарного спускаемого аппарата «Восток» - точную копию спускаемого аппарата Юрия Гагарина, сделанную на заводе ЗЭМ в то же время, что и оригинальный аппарат.