2019-04-12T12:05:02+03:00
Общество

«Космос» за год посетили 1 миллион человек

Мэр Москвы Сергей рассказал о популярности павильона «Космос» на ВДНХ после реставрации
Антон БАЛУЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В своем блоге Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики и поблагодарил всех, кто возрождал павильон «Космос» на ВДНХ. Ровно год назад, 12 апреля 2018 года, президент Владимир Путин открыл возрожденную легенду ВДНХ. Сергей Собянин отметил, что без поддержки президента «в «Космосе» до сих пор бы торговали вениками и рассадой».

«Мы, конечно, надеялись на успех, но не ожидали, что он будет таким оглушительным. В течение года в «Космосе» побывал миллион москвичей и гостей столицы», - написал Сергей Собянин.

Он сообщил о том, как павильон будет развиваться дальше. В этом году в нем откроется новый раздел «Авиация и вертолетостроение». В числе экспонатов появятся макеты перспективного вертолета Ка-62 и пассажирского самолета МС-21, авиационные симуляторы, интерактивные столы, инсталляции и многое другое.

Летом откроется выставка «Часы космонавтов - время первых», посвященная созданию «космических» часов. Также в павильоне запланирована фотовыставка «Мир из космоса». Ее авторы – космонавты.

С 12 апреля 2019 г. гости павильона могут увидеть макет легендарного спускаемого аппарата «Восток» - точную копию спускаемого аппарата Юрия Гагарина, сделанную на заводе ЗЭМ в то же время, что и оригинальный аппарат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Москве благоустроят Рождсетвенку и соседние переулки
На Ярославской железной дороге произошел сбой в движении поездов
В московском метро на турникетах стали тестировать камеры распознавания лиц
Футболист «Спартака» Гулиев сломал нос американцу
В московском метро тестируют камеры распознавания лиц
За похищение человека в Подмосковье задержан вор в законе
В Москве стартует сезон ремонта дорог
Трое налетчиков с пистолетами ограбили магазин в Подмосковье
9 апреля стал самым теплым днем весны
В Митино построят школу и детский сад
В Москве девушка умерла в ванной после падения смартфона
Закулисье концерта «Удачные песни»: Группа Queens показала, что осталось за кадром
Первые перелетные птицы вернулись в Москву после зимовки
Бесплатные маршруты перевезли порядка 200 тысяч пассажиров метро
Сергей Собянин открыл новый зал в Доме музыки
В Подмосковье при пожаре погибли два ребенка и женщина
Московских водителей предупредили об осложнениях на дорогах 4 апреля
В ТРЦ «Океания» дал течь огромный аквариум
С 6 по 11 апреля на юго-востоке Москвы ограничат движение
МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях
Подмосковье полиция задержала вора-мигнранта
Названы станции метро, на которых в 2019 году пройдет капремонт
Ремонт дорог в Подмосковье планируется начать 1 мая
Участник драки с охранниками в МДМ рассказал, как все было
В Москве 20 апреля проведут юбилейный субботник
Запившая мать на несколько дней бросила больного ребенка
Мужчину избили и ограбили в Подмосковье