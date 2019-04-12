2019-04-12T14:05:06+03:00
Звезды

Команда «Нового Радио» сделала подарок всем космонавтам

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В ночь на 12 апреля «Новое Радио» отправило ведущую утреннего шоу «StarПерцы» Алису Селезнёву на околоземную орбиту. Полёт длился всего 1 минуту и 27 секунд, но за это время ведущая с самым космическим именем успела проверить работу всех важных систем космического корабля и встретить представителя инопланетной жизни.

«Конечно, мы не могли не выразить своё уважение всем, кто трудится в космической индустрии, – рассказывает Алиса Селезнёва, – поэтому мы решили поздравить всех причастных с профессиональным праздником и сняли для них этот небольшой ролик».

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ STARПЕРЦЫ НОВОЕ РАДИО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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