2019-04-12T17:32:42+03:00
Общество

Пожелания горожан учитываются при планировке кварталов реновации

В ближайшее время документы скорректируют
Павел ЧЕРНЫШОВ
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После завершения публичных слушаний проекты столичных кварталов, где планируется реновация жилья, доработают с учетом пожеланий местных жителей. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Мы будем учитывать пожелания жителей, смотреть потребности района и, исходя из этого, уже корректировать будущие проекты планировки, которые потом будут утверждены, - отметила чиновник. - Главный вывод, который я сделала, пока разрабатывались проекты планировки, пока проходят публичные слушания, - жители всем сердцем поддерживают программу, но они хотят темпов и качества реновации. Наши все усилия вместе с жителями будут направлены именно в этом ключе».

Юлиана Княжевская считает прошедшие публичные слушания по кварталам реновации успешными. Большая часть вопросов касалась сроков переселения, обеспеченности территорий детскими садами, размещению спортивных площадок и озеленения.

«Могу сразу сказать, что деревьев и кустарников будет однозначно на порядок больше», - заверила журналистов председатель Москомархитектуры.

Напомним, 11 апреля в Солнцеве, Очаково-Матвеевском, Ивановском, Метрогородке, Северном Тушине и Митине состоялись публичные слушания по первым шести проектам планировки территорий кварталов реновации.

Слушания состоят из двух этапов. Сначала в районных управах прошли экспозиции, на которых москвичи знакомятся с проектами планировки территорий, видеороликами о проектах. При этом они в праве задать вопросы консультантам и внести свои предложения. Затем в течение последующей недели жители районов могут направить свои предложения в окружные градостроительные комиссии – в письменном виде или по электронной почте. Все предложения и замечания жителей передадут архитекторам и проектировщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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