2019-04-12T20:02:19+03:00
Общество

Тотальный диктант-2019: торопитесь успеть

В субботу, 13 апреля, можно проверить свои знания русского языка
Оксана КАЛЬНИНА
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В прошлом году под диктовку в ходе акции писали 220 тысяч человекВ прошлом году под диктовку в ходе акции писали 220 тысяч человекФото: Константин КОЛПАКОВ
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13 апреля в 14.00 за парты, столы усядутся с листочками и ручками тысячи москвичей - в это время в столице начнется Тотальный диктант. Автор текста этого года - писатель Павел Басинский прочитает его из Таллина, который в этом году стал столицей акции.

- Мой текст будут писать сотни тысяч людей под диктовку, это новый формат творчества, - цитирует автора РИА «Новости». - Писатели же раньше не писали никогда специально диктанты, к примеру, Тургенев написал «Отцы и дети», а теперь по «Отцам и детям» в школе пишем диктанты. А тут ты должен написать диктант, который одновременно должен обладать художественной ценностью, быть понятным всем и иметь определенный набор грамматических, пунктуационных сложностей. Все это безумно, конечно, интересно.

В прошлом году под диктовку в ходе акции писали 220 тысяч человек. Сейчас организаторы ожидают 250 тысяч участников в 80 странах мира. Среди тех, кто читает диктант - диктаторов, - телеведущие, актеры, известные спортсмены, филологи и библиотекари. Леонид Ярмольник, Владимир Познер, Петр Красилов, Мария Ситтель, Михаил Зеленский, Василий Уткин, Юлия Барановская и др. Но на звездных площадках была предварительная регистрация, и к субботе, увы, почти все места разобраны. Закончилась запись и к обозревателю «Комсомолки», литературному критику Евгении Коробковой, которая стала диктатором в одной из библиотек Новой Москвы (она обязательно расскажет о своем опыте в ближайшем номере «КП»).

Но если вы созрели для проверки своих знаний только сегодня, не все потеряно. Есть площадки, где не нужна предварительная регистрация. Например, в Московском зоопарке. Или в Высшей школе экономики (Мясницкая, 20, Шаболовка, 26). В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) (пр-т Вернадского, 82, стр. 1). На сайте totaldict.ru есть и другие адреса, где вас ждут. А также можно написать диктант онлайн: трансляции пройдут в 11.00, 14.00 и 23.00. Для этого нужно зайти на сайт диктанта и по инструкции зарегистрироваться, это займет буквально пару минут.

Организаторы обещают проверить работы москвичей к 27 апреля. Причем для тех, кто писал текст онлайн, будут доступны объяснения ошибок и трудных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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