Участником проекта «Московское долголетие» можно стать в любом районе

Столичных пенсионеров сегодня не заставишь сидеть дома перед телевизором или у подъезда на лавочке. Многие из них поют, танцуют, изучают иностранные языки и компьютер. Такие активные горожане старшего поколения участвуют в проекте «Московское долголетие» в разных районах. По всей столице у них есть возможность записаться на бесплатные занятия по этой программе. Везде для этого созданы комфортные условия - уютные аудитории, модернизированные центры социального обслуживания (ТЦСО), выбор активностей на любой вкус, приветливые помощники. Москвичи получают одинаково высокий уровень обслуживания во всех районах города. Это один из приоритетов программы, созданной по инициативе мэра Сергея Собянина. «Московское долголетие» олицетворяет идеологию программы «Мой район», в которой за основу взяты равные возможности для всех жителей столицы независимо от округа.

«У каждого района должно быть свое сердце - живое привлекательное пространство, куда можно прийти, чтобы пообщаться и хорошо провести время», - ранее отметил Сергей Собянин.

Мы решили выяснить, какими возможностями могут пользоваться москвичи старшего поколения в разных районах города.

ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ: ГАДЖЕТЫ И АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

В районе открылись и постоянно работают 119 групп «Московского долголетия». Много желающих изучать китайские оздоровительные практики цигун, тайцзи, у-син, электронные гаджеты и английский язык. Для творческих жителей работает «Литературная гостиная». В выходные дни, кроме спортивных занятий, можно посещать бальные танцы и уроки хорового пения.

Одним из самых ярких участников проекта в районе считается Виктор Устинкин - «Супер Дедушка» Москвы, капитан команды КВН «Южный юморит». Виктор Владимирович выступает в окружных и городских спортивных марафонах и танцевальных конкурсах. А летом 2018 года вместе со своей партнершей по бальным танцам Татьяной Диановой он стал лицом городской рекламной кампании «Московского долголетия».

- Только на пенсии, в проекте «Московское долголетие» моя мечта танцевать воплотилась в жизнь, - говорит Виктор Устинкин. - Это очень хороший проект, а главное - нужный. Его надо продолжать, развивать. Очень много людей, которые сидели на лавке, подтянулись в проект. Для многих «Московское долголетие» - неотъемлемая часть жизни. Например, для меня.

БЕГОВОЙ: ТАНЦЫ И СПОРТ

Для жителей района в возрасте 50+ самыми интересными занятиями проекта «Московское долголетие» оказались скандинавская ходьба, пользование смартфоном и общая физическая подготовка. А еще участники выигрывают призовые места в районе в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», различные спортивные соревнования. Настоящей звездой центра соцобслуживания (ТЦСО) «Беговой» стал житель района Геннадий Безфамильный. В марте ему стукнуло 65 лет, но распорядок дня у молодого пенсионера такой насыщенный, что о возрасте вспоминать некогда. Занятия танцами и спортом, участие в спортивных соревнованиях, общественной жизни района, и благодаря всему этому появляются новые друзья, новое общение, новые взгляды на жизнь.

- Программу «Московское долголетие» в нашем учреждении запустили для москвичей 1 марта прошлого года, - сказала директор ТЦСО «Беговой» Марина Овечкина. - Специалисты нового отдела социальных коммуникаций и активного долголетия привлекают пожилых жителей столицы, которые хотят вести активный образ жизни и использовать все возможности для самореализации. Город делает все, чтобы повысить качество жизни и создать условия для активного долголетия жителей Москвы. Участники проекта очень благодарны за такую возможность.

- Недавно в нашем центре «Беговой» проводились курсы финансовой грамотности, - говорит активная участница проекта «Московское долголетие» Наталья Захарова. - Получилось даже обсуждение, мы делились своим опытом, и это помогло нам лучше понять материал. Узнали много интересного. Спасибо за организацию курсов.

БАБУШКИНСКИЙ: ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КАЖДЫЙ ГОД

Самыми популярными в проекте в этом районе стали занятия по информационным технологиям, английскому языку, гимнастика, а также экскурсионная программа «Добрый автобус».

- Возраст самого старшего участника проекта составил 91 год, - рассказали сотрудники центра соцобслуживания «Бабушкинский». - Это житель Бабушкинского района Родион Тимофеевич Мышкин, который занимается танцами и для всех является примером для восхищения и подражания. Он полон сил и энергии.

«Московское долголетие» стало началом новой, интересной жизни как для Родиона Тимофеевича, так и для остальных участников проекта. Весь год ТЦСО «Бабушкинский» вместе с Бабушкинским парком проводит окружные праздники. Самыми активными посетителями обычно бывают люди старшего возраста, посещающие занятия проекта. К примеру, на гастрономическом фестивале «Золотая осень. Урожай» их можно увидеть на открытых уроках по художественно-прикладному творчеству, пению, рисованию, танцам, на выставках творческих работ участников проекта.

КСТАТИ

Бутырский: на занятия приходят семьями

«Московское долголетие» показывает, какие на самом деле продвинутые в столице живут пенсионеры. Большинству из них недостаточно заниматься лишь танцами, спортом и творчеством.

- Самыми востребованными направлениями остаются английский язык и информационные технологии, - сообщила заведующая отделением социальных коммуникаций и активного долголетия филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» Галина Огиенко. - Запись желающих открыта по всем направлениям.

На занятия ходят целыми семьями и дружескими компаниями. К примеру, семье Горностаевых на двоих более 165 лет. Владимир Алексеевич и Алиса Александровна с первых дней запуска проекта изучают информационные технологии. А в этом году Алиса Александровна приступила и к изучению английского языка.