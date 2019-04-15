2019-04-15T14:13:37+03:00
Общество

Кварталы реновации проектируют с учетом предложений и замечаний москвичей

На днях в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино состоялись публичные слушания по первым шести планировкам территорий будущей застройки
Ирина ИЛЬИНА
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В Москве были открыты экспозиции, на которых жители могли ознакомиться с проектами кварталов реновации и задать интересующие вопросы.В Москве были открыты экспозиции, на которых жители могли ознакомиться с проектами кварталов реновации и задать интересующие вопросы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К программе реновации у жителей столицы повышенный интерес. Пожалуй, впервые у москвичей появилась возможность сделать свой район комфортнее для проживания. Отчасти поэтому в прошедших публичных слушаниях участие приняли те, кто проживает и в сносимых, и в несносимых домах вышеперечисленных территорий. Это лишний раз доказывает, что в реновации заинтересованы все жители независимо от того, попадают они под программу переселения или нет.

ХОРОШАЯ ЯВКА

Публичные слушания прошли в два этапа. С 4 по 10 апреля в «Доме на Брестской» и управах были открыты экспозиции, на которых можно было ознакомиться с проектами и задать интересующие вопросы. 11 апреля состоялись собрания, в рамках которых обсуждались все шесть проектов. С этого дня в течение недели жители районов могут направить свои предложения и замечания.

Подробнее, как проходили слушания, рассказала журналистам председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

- Все очень хорошо прошло, - улыбаясь сказала Юлиана Княжевская. - Публичные слушания по градостроительной документации - очень важная конструкция во взаимоотношениях между жителями и городом, во взаимопонимании, в сокращении дистанции между москвичами и властью. И хотя слушания еще не завершены, можно сказать, что удивила и порадовала очень высокая активность людей: более 7 тысяч человек - это хорошая явка.

О ЧЕМ СПРАШИВАЛИ?

Рейтинг вопросов жителей районов, где проходили публичные слушания по программе реновации, возглавили вопросы о сроках переселения. Кроме того, людей интересовали строительство детских садов, школ, размещение спортивных площадок, транспортная доступность. Есть вопросы общие для всех районов, а есть те, что касаются потребностей какого-то одного района. Так, например, в Очаково-Матвеевском просят провести реконструкцию коррекционной школы. В Ивановском шла речь о строительстве художественной школы. В Солнцеве жители просят спортивный комплекс с бассейном.

- Порадовала содержательность и серьезность вопросов, которые задают во время публичных слушаний, - прокомментировала Юлиана Княжевская. - Людей волнуют разные вопросы, одних интересует озеленение территории, сколько будет деревьев, сколько кустарников. Могу сразу сказать, что деревьев и кустарников будет однозначно на порядок больше.

Внесем небольшую ремарку. По всем проектам кварталов реновации озеленению отводится большая роль. Планируется, что насаждений будет больше, чем до строительства новых домов. Это важный момент для понимания концепции кварталов, которые, по сути, станут примером качественной городской среды.

- Мы следим за тем, чтобы все нормы по насаждениям были соблюдены, - рассказывает главный специалист НПО «Экология» Людмила Романенко. - Во всех проектах программы реновации разрабатываются планы по благоустройству. Они затрагивают не только новые кварталы, но и прилегающие территории. Так в районе появится больше зон пешеходной доступности, где будет достаточно деревьев и кустарников. Плюс концепция «дворы без машин», заложенная в проектах, тоже предусматривает увеличение насаждений. Так что проблем с озеленением в кварталах реновации не будет.

НОВЫЙ ТОЛЧОК К РАЗВИТИЮ РАЙОНА

После того как мнения москвичей будут переданы разработчикам кварталов, проекты доработают с учетом замечаний.

По словам Княжевской, градостроительная документация по итогам публичных слушаний может измениться. Но это логичная процедура. Ведь слушания и проводятся ради того, чтобы услышать мнение каждого о будущей застройке. И важно, что жители районов принимают активное участие в обсуждении.

Скептики могут усомниться и спросить: зачем нужны все эти замечания? Построить новые дома вместо старых - это уже хорошо. К чему собирать предложения от жителей районов? Ответ прост. По задумке властей, новыми объектами кварталов реновации смогут пользоваться все жители района, который за счет этого получит новый толчок к развитию.

- На сегодняшний день состоялось два этапа процедуры из трех (экспозиция и собрание участников), - комментирует руководитель пресс-службы Института Генплана Москвы Арсений Пенкин. - В течение 7 дней после собрания, до 18 апреля, жители районов могут направить свои предложения и замечания. Направленные предложения и замечания на любом этапе имеют одинаковый вес, бояться, что мнение будет не учтено, не стоит. После всех этапов сбора предложений будет сформирован протокол по результатам публичных слушаний. Все предложения будут рассмотрены и по возможности учтены.

При проектировании кварталов реновации учитывается доступность инфраструктуры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При проектировании кварталов реновации учитывается доступность инфраструктуры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВОПРОС - РЕБРОМ

Из-за новой застройки районы будут перенаселены?

Некоторые критики реновации опасаются, что кварталы по реновации значительно увеличат плотность застройки и количество населения в районе. Но это не так.

- Увеличение жителей произойдет, но не в разы, - объясняет председатель Штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов. - На прошедших слушаниях часто звучали вопросы о плотности застройки, этажности домов. И мы говорим, что рост по плотности составит до 30 процентов. Не больше. К тому же речь идет не о всем районе, а о квартале.

- А по этажности какие проекты?

- Дома новой застройки будут строиться в пределах 9 - 14 этажей. Да, их площадь больше, чем у сносимых пятиэтажек. Но в новых домах появятся нежилые помещения, предназначенные под магазины, кафе, тренажерные залы и аптеки, - их площадь также заложена в общую. Внутри дома будут большие холлы, широкие коридоры и лестницы - это все входит в упомянутое увеличение квадратных метров. Добавьте соответствующую современным стандартам квадратуру технических этажей, лифтовых пространств и других подсобных и технических помещений - в современных домах выделяются заметные площади под соблюдение технических нормативов и территорий для удобства жителей.

ПРАВИЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Мы уже писали, что новые кварталы станут примером качественной городской среды. В чем суть? Да, в том, что проекты затрагивают интересы всех жителей.

Закрытые домами дворы без машин. Безусловно, это удобно для организации детских площадок и мест отдыха для взрослых.

• Вынесенные за пределы двора спортивные площадки.

• Специальные проезды и организованные паркинги.

• Удобные освещенные тротуары, велодорожки.

• Новые скверы, парки.

В новых кварталах появятся детские сады, школы, поликлиники, спортивные и культурно-досуговые центры, бассейны. Предусмотрена даже реконструкция улиц и обновление остановок наземного транспорта. Кое-где их станет больше.

Разумеется, во время строительства новых домов обновят энерго- и теплосети, а также водопроводы, ведущие к соседним домам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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