Из-за кинофестиваля перекроют в центре Москвы

В столице с 18 по 25 апреля пройдет 41-й Московский международный кинофестиваль - традиционно - в кинотеатре «Россия» на Пушкинской площади. В связи с этим в центре города изменится схема дорожного движения, часть улиц в Тверском районе перекроют.

- Водителям рекомендуют быть внимательными и заблаговременно планировать свой маршрут, - посоветовали в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Конкретно

- с 16.00 18 апреля до 05.00 19 апреля, а также с 16.00 25 апреля до 05.00 26 апреля нельзя будет проехать по Большому Путинковскому переулку от Малого Путинковского переулка до улицы Тверской;

- с 22.00 17 апреля до 23.59 18 апреля и с 22.00 24 апреля до 23.59 25 апреля ограничат движение транспорта по крайней левой полосе в Большом Путинковском переулке от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка.