В «Острове Мечты» появилась «Летная школа»

В тематическом парке «Остров Мечты» завершился первый этап монтажа аттракционов. Уже установили «Летную школу» в тематической зоне «Маугли в стране динозавров», «Падение в измерение Икс» - в зоне «Черепашки-ниндзя», «Башня Гаргамеля» - в «Деревне смурфиков». Большую часть аттракционов обещают смонтировать до конца мая.

- Монтаж аттракционов осуществляется параллельно со строительством зданий парка. Мы начали с самой большой тематической зоны «Маугли в стране динозавров», там уже установили «Летную школу». Каждый посетитель сможет почувствовать себя пилотом, осваивающим полет. Развлечение очень популярно за рубежом среди любителей испытать свой вестибулярный аппарат, - рассказал Иван Шоль, технический директор тематического парка «Остров Мечты».

Монтаж аттракционов осуществляется параллельно со строительством зданий парка.Фото: Иван МАКЕЕВ

Как рассказали в пресс-службе «Острова мечты», управлять собственным вращением во время полета гости смогут с помощью крыльев. А высота аттракциона (внимание!) составляет 22 метра. В «Летную школу» смогут попасть не все, перед полетом посмотрят на рост — он должен быть от 130 см. Полетать одновременно смогут 12 человек.

Аттракцион «Падение в измерение Икс» позволит гостям окунуться в мир героев мультсериала «Черепашки-ниндзя» и заглянуть в тайное логово главного межгалактического злодея Крэнга. По сути, это башня падения — сначала скоростной подъем, а после плавное торможение при падении.

А в деревне смурфиков можно будет посетить «Башню Гаргамеля» (аттракцион рассчитан на детей от 4 лет), где спрятаны ингредиенты и рецепты его коварных опытов. Гости смогут не только прокатиться, но и пострелять по мишеням, «освободить узников».

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Каким будет «Остров Мечты»?

Тематический парк активно строится в Нагатинской пойме на месте заброшенного парка «60-летия Октября» (недалеко от станции метро «Технопарк»). Это будут развлечения на любой вкус: аттракционы, зона шопинга, кафе и рестораны, кинотеатры, места для прогулок и спорта. Инвестиции в проект составляют 1,5 млрд долларов.

«Остров Мечты» будет поделен на восемь зон: «Маугли в стране динозавров», «Замок Снежной королевы», «Сказочная деревня», «Монстры на каникулах», «Черепашки-ниндзя», «Кафе Хеллоу китти», «Деревня смурфиков», «Гонка мечты». Здесь будет более 40 разнообразных развлечений, в их числе 27 аттракционов (экстремальные, семейные, детские). Также на территории парка будут проводить захватывающие шоу-программы.

Открыть «Остров Мечты» обещают осенью 2019 года. Одновременно с парком аттракционов откроется ландшафтный парк с фонтанами. А также необычный городской променад с миниатюрами городских достопримечательностей. Улочки Лондона, Рима, Барселоны и Беверли-Хилз передадут ощущения атмосферы городов. Там же будут кафе, где можно будет попробовать местную еду.

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