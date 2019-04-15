С выгодой для всех

18 апреля состоится собрание кредиторов банка «Югра». Для справки: в июле 2017 года регулятор лишил это кредитное учреждение лицензии. По данным агентства страхования вкладчиков долги банка перед гражданами и юрлицами составили почти 200 млрд. руб. Банковских активов не хватало на выплаты всех компенсаций. В очередь за ними выстроились тысячи людей.

Недавно созданный Всероссийский союза вкладчиков, который возглавил лидер кредиторов «Югры» Михаил Долматов, предложил защищать права всех пострадавших вкладчиков, а не только «югровских».

- Мы для себя четко решили - нам не нужны громкие и шумные акции, комментирует Долматов. - Нужен системный профессиональный диалог с властями, прежде всего с Центробанком, а также с акционерами банков.

Адвокат Андрей Корольков, который представляет интересы вкладчиков Югры, тоже считает, что другого способа решить проблемы нет.

- Реструктуризация задолженности и возвращение денег путем конструктивных переговоров – единственное верное решение. Искать другие – бессмысленно.

Очевидно, что работы у новой организации будет предостаточно. Только за прошлый год прекратили деятельность 77 из 561 кредитной организации. 100 кредитных организаций по итогам 2018 года зафиксировали значительные убытки. Потери в общей сложности составили 574,58 млрд рублей. Общий объем проблемных активов у российских банков по экспертным оценкам на 1 февраля 2019 года достиг 10,6 трлн рублей.

- Не сомневаюсь: любая инициатива снизу, которая удовлетворяет реальным требованиям и чаяниям людей, всегда будет поддержана депутатами Госдумы, и руководителями исполнительных органов власти, - уверен Долматов. – Но важно, чтобы у людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, была профессиональная и авторитетная структура, которая могла бы представлять и отстаивать их интересы в государственных органах. Мы рассчитываем, что Всероссийский союз вкладчиков станет такой структурой.