В Москве определили лучших танцоров во всероссийских соревнованиях Rock-n-Roll&Co

Рок-н-ролл жив! Убедиться в этом можно было 12 апреля во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, где прошли V Всероссийские соревнования среди корпоративных клубов Rock-n-Roll&Co.

Дата для соревнований была выбрана не случайно - танцоры всех стран отмечали Всемирный день рок-н-ролла. В Москве танцевали все, кто любит рок-н-ролл. Это не профессиональные спортсмены, приехали любители. Однако оценивать мастерство танцоров пригласили профессиональных судей.

Турнир Rock-n-Roll&Co появился несколько лет назад, как возрождение спорта на фабриках и заводах. На крупных предприятиях создали корпоративные клубы. Специально для этого открыли танцевальные залы, пригласили опытных тренеров. Обучение проходит бесплатно. Но никакой самодеятельности - консультировать тренеров и танцоров приезжают именитые спортсмены.

- С Ольгой Сбитневой мы уже третий год работаем наставниками этого проекта. Изначально работали с Самарой, Краснодаром, сейчас с представителями из Владивостока, Сочи и Казани. Мы помогаем тренерам, которые работают на местах, помогаем им влиться в рок-н-ролльную тематику, - говорит Иван Юдин, пятикратный чемпион мира по акробатическому рок-н-роллу, наставник проекта Rock-n-Roll&Co.

Впервые всероссийские соревнования Rock-n-Roll&Co прошли в Москве в апреле 2017 года, тогда выступили 300 спортсменов. В этом году за победу боролись 39 команд из 28 регионов России - Москвы и Санкт-Петербурга, Приморского, Красноярского края, а также Нижегородской, Орловской, Тюменской и других областей. Всего на паркет вышло более 750 танцоров.

- Задача любителей показать не подобие рок-н-ролла, а именно рок-н-ролл в его танцевальной форме, - сказала президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова. - Это стало интересно, модно, когда у компании есть корпоративный клуб. Участвовать в соревнованиях в следующие годы может любая фирма, компания. Условия простые - создать условия для танцев, в том числе выделить зал для занятий.

На паркете танцоры удивляли яркими номерами и нарядами. Судьи оценивали в дисциплинах «B-класс микст», «А-класс микст» и «Формейшн». Посмотреть соревнования могли все желающие - вход во Дворец спорта «Мегаспорт» был бесплатным.

По словам президента Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежды Ерастовой, основная задача нашей страны - воспитание здорового населения, и эта задача может быть решена различными способами - через любительский спорт, через спорт профессиональный, а можно через массовый спорт.

- На Совете по физической культуре и спорту при Президенте России как раз была поставлена задача развития массового спорта. Наше население должно быть физически здорово. Необязательно, чтобы это был спорт. Физическая культура направлена на поддержание здоровья, на продление жизни населения. А корпоративное движение по занятию рок-н-роллом, где танцуют и дети, и взрослые, как раз полностью соответствует той цели, которая поставлена нашим высшим руководством, - добавила Надежда Ерастова.

Кстати

Официальным днем рождения танцевального рок-н-ролла принято считать 12 апреля 1954 года - день, когда на экраны США вышел фильм с участием Билла Хейли с его знаменитой песней «Рок вокруг часов». Под звуки этой мелодии зрители впервые увидели парное исполнение зажигательного танца.