Московская область стала лидером среди регионов РФ по числу новых рабочих мест, опередив даже столицу

Московская область возглавила рейтинг субъектов РФ, в которых за последние три года было создано наибольшее количество новых рабочих мест. Таковы результаты исследования, проведенного агентством «РИА Рейтинг».

Интересно, что в этом списке Подмосковье обошло по абсолютным цифрам даже Москву, население которой больше почти в два раза. В 2016-2018 годах Московская область создала 244 тысячи рабочих мест, столица - 216 тысяч. Также в ТОП-5 рейтинга вошли Краснодарский край (131,5 тыс.), Санкт-Петербург (104,6 тыс.), Дагестан (54,8 тыс.), а в десятку - Челябинская область, Тюменская область, Чечня, Воронежская область и Ингушетия.

Как сообщает агентство, в 2016-2018 годах число рабочих мест выросло лишь в 30 российских регионах. Если же брать более длительный период - 10 лет - список «позитивных» субъектов сокращается до 27. При этом за десятилетие в 56 регионах рабочих мест наоборот стало меньше. На первых строчках в этом антирейтинге - Свердловская, Иркутская и Саратовская области.

Лидерство Московской области объясняется серьезной работой по привлечению в регион новых инвесторов - производственных, торговых и логистических компаний, создающих большое количество рабочих мест. Напомним, в Подмосковье действует большая программа по стимулированию бизнеса - большой список субсидий и льгот, максимально сокращенные сроки оформления всех необходимых документов.

В исследовании «РИА Рейтинг» также говорится, что по итогам 2018 года уровень безработицы снизился до 4,8%. Самая сложная ситуация была в 1998 году, когда официально безработными числились 13,2% населения страны. Эксперты агентства объясняют сокращение безработицы прежде всего двумя основными факторами: «С одной стороны, демографические процессы в течение большей части постсоветского периода носят, скорее, негативный характер, что обусловило сокращение рабочей силы. С другой стороны, развитие экономики России стимулирует создание новых рабочих мест».