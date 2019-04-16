Лучшие веранды Москвы 2019: с крышей-кабриолет, с плетеной мебелью, с видом на Кремль

Погода еще переменчивая, но сезон летних веранд уже начался. Возле кафе появляются столики и зонтики, подготовка идет на крышах и в парках Москвы. Где приятно и вкусно покушать, насладиться красивыми видами и развлечь детей – в нашем экспресс-гиде по верандам Москвы.

Самая красивая

Ароматы итальянской кухни в самом современном районе столицы – Москва Сити. Белоснежные столики и плетеная мебель, зеленые подушки и цветы. Еда здесь тоже изысканная, предложат попробовать мильфолье из ромбо с черным трюфелем, телячьи щечки, тушеные в красном вине с муссом из чечевицы, пеннини с креветками и спаржей, сибас с руколой, запеченными томатами и песто.

Где: Пресненская набережная, 8, башня «Город столиц». Ближайшая станция метро «Деловой центр».

Средний чек: 1500-2000 рублей.

Самая высокая

Пообедать или поужинать можно на крыше небоскреба «Око» в деловом центре «Москва Сити», на высоте 354 метра на веранде «На свежем воздухе». Помните, здесь зимой как-то был каток? А теперь летняя веранда с дачной плетеной мебелью и зелеными растениями. Здесь угостят европейскими блюдами (меню в данный момент разрабатывают).

- Если будет дождь или ветер, то мы закроем алюминиевую крышу-кабриолет. Она быстро собирается, - говорят в ресторане «На свежем воздухе».

Где: 1-й Красногвардейский проезд, 21. Ближайшая станция метро «Деловой центр».

Средний чек: 2000 рублей.

Самая необычная

Такое звание точно заслуживает деревянная веранда «Счастье на крыше» с качелями, пледами и потрясающим видом на голубые купола Церкви Рождества Богородицы в Путинках. Здесь подают стейк-филе из половины цыпленка в йогуртовом соусе, митболы из баранины, начиненные сыром фета, равиоли из трех видов сыра. Это место также славится среди сладкоежек – горячим шоколадом и сладостями собственного производства.

Где: Большой Путинковский переулок, 5. Ближайшая станция метро «Чеховская».

Средний чек: 2000 рублей.

Самая уютная

Красные столики с плетеными креслами – городское кафе «Pate&Co» с явным французским шиком. Расположена уютная веранда в нескольких минутах от Кремля. Повара предложат попробовать домашние патэ и террины – из куриной печени с апельсином и дикой утки, по утрам – яйца Бенедикт с различными начинками от авокадо до краба на булочке бриошь.

Где: ул. Балчуг, 3/2. Ближайшая станция метро «Новокузнецкая».

Средний чек: 1500-2000 рублей.

Самая зеленая

Много зелени, цветов в ресторане «Фаренгейт». Повар уже подготовил новое меню: брускетты на один укус с лососем и пикантным соусом гуакамоле, миниатюрные шу с баклажанами и креветкой, румяная бриошь с лобстером и манго, салат с козьим сыром и семечками, а также воздушные оладьи из индейки с густым соусом деми гляс.

Где: Тверской бульвар, 26 строение 2. Ближайшая станция метро «Чеховская».

Средний чек: 2500 рублей.

Лучшая в парковой зоне

Покушать с видом на Москву-реку и «парящий мост» можно на веранде «Гастроцентра» в парке «Зарядье». Здесь вам предложат устрицы, морских ежей, стейки из свинины, супы, пироги и десерты. До посещения веранды можно заказать гастроэкскурсию, где вам расскажут истории из вкусной жизни Москвы прошлых столетий, а после угостят лучшими блюдами из меню (5500 рублей с человека + 3500 рублей услуги гида (если компания больше пяти человек, то бесплатно).

Где: Варварка, 6. Ближайшая станция метро «Китай-город».

Средний чек: 1000-2000 рублей.

Лучшая для завтрака

Завтраки в кафе «Cook’kareku» самые долгие - наслаждаться сырниками, омлетами можно 24 часа в сутки. Здесь предложат завтраки многих стран мира: камчатский (сливочный лосось, зернистая икра, творожный сыр), индийский (цыпленок тундури с кус-кусом и луковым чатни), болгарский (запеченный баклажан, фаршированный рубленой говядиной), мексиканский (две тортильи с начинкой из сладкой кукурузы и яичницы-болтуньи) и другие.

Где: Садовая-Кудринская, 9, строение 4. Ближайшая станция метро «Баррикадная».

Средний чек: 700-1200 рублей.

Лучшая у воды

Ресторан «Шатер» на Чистых прудах называют «деревянным кораблем». У воды есть импровизированный причал, по которому нужно заходить. А занимать места лучше возле окошка и любоваться красивыми видами. Отведать здесь предложат осьминога и дзадзики, шашлык из мраморной говядины, иерусалимский хумус.

Где: Чистопрудный бульвар, 12-a. Ближайшая станция метро «Чистые пруды».

Средний чек: 2000 рублей.

Лучшая с видом на Кремль

Стильный ресторан «О2 Lounge» на крышей с террасой и панорамными видами на Красную площадь. За красивыми фотографиями сюда часто приходят звезды. А также попробовать модные коктейли, свежие морепродукты, авторские суши и икру.

Где: Тверская улица, 3. Ближайшая станция метро «Охотный ряд».

Средний чек: 2000-2500 рублей.

Лучшая для отдыха с детьми

После прогулки в парке Горького удобнее всего зайти в ресторан «Тетя Мотя». Там открытая веранда в прохладной тени деревьев, яркий интерьер, и красивые виды на Москву-реку, где проплывают теплоходы. В меню есть форшмак из сельди с зеленым яблоком и черным хлебом, крымские томаты с брынзой, макароны по-севастопольски и шашлыки. Есть отдельное детское меню и площадка для игр.

Где: Крымский вал, 9. Ближайшая станция метро «Октябрьская»

Средний чек: 1000-1500 рублей.