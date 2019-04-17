Смотровая площадка Panorama360: новые развлечения на высоте 327 метров

Радостные встречи, романтичные свидания и семейные выходные уже ровно год проходят на смотровой площадкеPanorama360. За это время ее посетили 350 тысяч человек. Панорамные окна открывают вид на столицу с высоты 327 метров. Завораживающее зрелище хоть в солнечное утро, хоть в во время заката.

Восхищение смотровая площадка получает даже от представителей высочайших точек мира: Эйфелевой башни (Париж), Пекинской телебашни, Эмпайр Стейт Билдинг (Нью-Йорк), Бурдж-Халиф (Дубай).

Впереди совместные программы с зоопарком и КремлемФото: Алиса ТИТКО

- Смотровая площадка имеет обзор 360 градусов. Она зарегистрирована, как самая высокая смотровая площадка в Европе, находящаяся на 89 этаже. За год площадку посетили 350 тысяч человек. В основном, это были москвичи и жители области, россияне и, конечно, иностранные граждане, - рассказал генеральный директор Panorama360 Артур Шакарян. - Мы сразу решили участвовать в социальных программах, так за год 68 000 гостей посетили площадку на безвозмездной основе. Планируем, что в этом году цифра будет порядка 100 000.

На площадке также проводят образовательные программы, изучая Москву с высоты. Например, "Урок москвоведения" на интерактивном гиде посмотрело 105 тысяч школьников, столько же желающих посетило зону мастер-классов "Как делают мороженое".

- А 30 апреля у нас будет выставка к Дню Победы. Мы ее создали совместно с Музеем Москвы. Она будет будет проходить 30 дней, - говорит генеральный директор Panorama360 Артур Шакарян.

На смотровой площадке есть 9 интерактивных зон с интересными фактами о Москве, ее истории и архитектуре. Есть и вкусные развлечения - самая высокая в мире фабрика мороженого в мире, официально занесенная в книгу рекордов России. Вафельные стаканчики наполняют пломбиром, а эскимо покрывают шоколадной глазурью прямо при гостях и, конечно, дают пробовать, что приятно – бесплатно.

Завораживающее зрелище хоть в солнечное утро, хоть в во время закатаФото: Алиса ТИТКО

Что интересного будет

Смотровая площадка планирует в этом году активно сотрудничать с известными музеями и досуговыми площадками столицы: Московский Зоопарк, Дарвиновский музей, Третьяковская галерея, Бородинская панорама, Музеи Кремля и другими.

Где: Пресненская набережная, 12, башня «Федерация». Ближайшая станция метро «Деловой центр».

Когда: воскресенье-четверг с 10.00 до 23.00, пятница-суббота с 10.00 до 0.00.

Стоимость: 1200 рублей (взрослый), 1000 рублей (детский). В стоимость входит дегустация мороженого. Кстати, можно получить скидку 10% при покупке онлайн на сайте pnr360.ru.

Куда еще сходить: Смотровые площадки в «Москва Сити»:

- в башне «Империя» (215 метров) расположен Музей-смотровая «Москва Сити». Билеты: 590 рублей;

- в башне «Око» самая высокая открытая смотровая площадка (354 метра). Билеты: 1500 рублей (взрослый), 750 рублей (детский). В стоимость каждого билета входит комплимент: кофе, чай или лимонад (на выбор);

- возле «Башни 2000», которая соединена с комплексом при помощи торгово-пешеходного моста «Багратион». Отсюда открывается красивый панорамный вид на «Москву-Сити» и реку. Билеты: не нужны, площадка работает бесплатно и круглосуточно.