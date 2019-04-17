2019-04-17T14:39:40+03:00
Общество

В Замоскворечье до конца 2019 года откроется новая детско-взрослая поликлиника

Учреждение будет соответствовать самым передовым медицинским стандартам
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Ход строительства осмотрел мэр Москвы Сергей СобянинХод строительства осмотрел мэр Москвы Сергей СобянинФото: Алиса ТИТКО
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В Замоскворечье уже в этом году откроется новая поликлиника, где будут взрослое и детское отделения. Медучреждение в Большом Строченовском переулке сможет принимать 320 пациентов в день. Ход строительства 17 апреля осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Поликлиника вмещает два блока: детскую и взрослую. Это значительно улучшит медицинское обслуживание 50 тысяч жителей Замоскворечья, - сказал Сергей Собянин. - Будут выведены поликлиники из приспособленных зданий, с первых этажей, которые находятся в аварийном состоянии, и переселены сюда в новый корпус.

На этом месте ранее была 2-этажная поликлиника. Она морально устарела. Было проще снести ее и построить новую, что и было сделано. Площадь нового 5-этажного здания составит около 8500 квадратных метров. В ее составе будут открыты изолированные друг от друга детский блок на 100 посещений в смену и взрослое отделение на 220 посещений в смену.

Медучреждение в Большом Строченовском переулке сможет принимать 320 пациентов в день Фото: Алиса ТИТКО

Медучреждение в Большом Строченовском переулке сможет принимать 320 пациентов в деньФото: Алиса ТИТКО

В детском отделении, которое станет филиалом ДГП № 38, будут работать кабинет здорового ребенка и педиатрическое отделение. Также здесь будут расположены кабинеты врачей-специалистов, функциональной диагностики и физиотерапевтический блок. Взрослое отделение станет филиалом поликлиники № 68. Там предусмотрены терапевтическое отделение, кабинеты врачей-специалистов, отделение лучевой диагностики (рентгенография, маммография, флюорография, УЗИ, УЗДГ), отделения медицинской профилактики и реабилитации с залом ЛФК, дневной стационар на 10 коек.

Также мэр города отметил, что данная поликлиника будет соответствовать новым медицинским стандартам, что позволит повысить комфорт и доступность медицинской помощи, а также устранить очереди. Проект "Московский стандарт +" на первом этапе будет реализован во взрослых поликлиниках. До 2023 года будут отремонтированы 135 зданий поликлиник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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