Беспокойное хозяйство

Что такое современный детский сад? «Тоже мне бином Ньютона, - поспешит ответить человек несведущий. - Это место, куда ребенка приводят на время работы его родителей». И в отношении московской модели дошкольного образования будет прав лишь отчасти. Ведь в столичных дошкольных учреждениях, помимо ухода и присмотра на время отсутствия мам и пап, детей еще и трижды в день кормят, укладывают спать, выводят на прогулку, с ними занимаются, готовят к школе, играют в развивающие игры, репетируют утренники, а в последнее время все чаще - разумеется, в доступной малышам форме - учат иностранным языкам. А вот за рубежом, включая самые что ни на есть передовые страны, дело обстоит совершенно иначе. Сравним, как работают государственные детские сады там и у нас.

«Я НЕ ЗНАЮ, КАК ТАМ В ЛОНДОНЕ, - Я НЕ БЫЛА…»

Знаете ли вы, что «рабочий день» наших дошколят длиннее, чем в большинстве стран мира чуть ли не вдвое? К примеру, маленькие британцы проводят в своих садиках максимум по 6 часов в день - с 8.45 до 15.00/15.30. И это так называемый полный день! Неполный же длится всего 3 часа.

Та же ситуация характерна и для многих стран континентальной Европы. В Германии, например, время пребывания в обычных детсадовских группах - с 7.30 до 13.30, а в группах полного дня до 16.30. В США детсады также принимают малышей с 8.45 до 14.30. Да и в Азии похожая картина. Скажем, в Южной Корее время работы обычных групп - с 9.00 до 14.00, а в Сингапуре либо с 8.00 до 12.00, либо с 13.00 до 17.00. Японцы же прямо говорят, что основную часть дня ребенок обязан проводить с родителями, а детский сад посещать исключительно в образовательных целях - для получения начальных навыков чтения, письма и счета. И этот учебный день в Стране восходящего солнца также непродолжителен: с 8.30/9.00 до 14.00.

В США тихий час организовывают разве что по желанию родителей - обязательного там нет. Фото: Кира АЛЕШИНА

Краткость пребывания в забугорных детских садах неизбежно влечет за собой новую цепь их отличий от наших. И прежде всего делает ненужным тихий час, а с ним и специальные помещения с кроватками для сна, не говоря о дополнительных обязанностях, ложащихся на персонал.

Так, в США тихий час организуют разве что по желанию родителей - обязательного там нет. Необязателен дневной сон и в Великобритании, где самых младших, при условии, что те уж очень захотят спать, еще худо-бедно уложат, а вот старшие смогут подремать, укрывшись пледами, только на матах в игровой комнате. То же самое происходит и во многих других западноевропейских странах - например, скандинавских. Скажем, в детских садах Дании отдельное время для сна не предусмотрено, и дети могут лечь спать когда захочется. А в Норвегии хотя обязательный дневной сон и есть, но только для детей до трех лет. Нет обязательного дневного сна и в Японии. И никаких тебе заморочек с кроватками, одеванием-раздеванием десятков детей и прочих «излишеств».

БЕЗ ГОРЯЧЕГО

Тема организации спальных мест в детских дошкольных учреждениях так важна, что заслуживает отдельного материала. Пока же отметим, что в зарубежной дошколке не заморачиваются не только со сном, но зачастую и с питанием детей.

В уже упомянутых США, например, детей накормят далеко не во всех садиках, а потому они приносят с собой обеды в ланч-боксах. Причем обеды эти весьма условны, ибо обходятся без горячего: сэндвичи, салаты из свежих овощей, фрукты (яблоки, бананы, груши), йогурт и питательные батончики. То же и в Японии, с той лишь разницей, что здесь ланч-боксы называются бэнто, а кладут в них чаще всего рис, яичницу, сосиски и несколько видов овощей (реже фруктов).

Без кормежки легко обходятся и в Европе. В Норвегии дети приносят с собой в садики термосы с горячим супом и контейнеры с едой (молоко, сок, бутерброды, йогурт, печенье). В Дании приносят бутерброды с ветчиной и сыром, овощи (обычно морковь и огурцы), йогурт. Здесь супы отсутствуют.

Детские сады в Москве и за рубежом.

Вовсе отсутствует питание в детских садах таких стран, как Израиль (время пребывания в обычных группах детского сада там с 7.30 до 14.00). Дети приносят еду из дома и съедают ее в 10.00. Обычно это что-то простое и питательное: сэндвичи, фрукты, овощи, у ребенка обязательно должна быть бутылка воды. В Аргентине дети либо приносят еду из дома, либо родители забирают их домой на обед. Та же система и в Швейцарии. В Мексике (время пребывания в детском саду - с 9.00 до 13.30) дети приносят еду из дома и едят ее в 10.30. Это сэндвичи, хлопья, фрукты, овощи, напитки (молоко, сок) и десерт (печенье, йогурт, сладости). И снова никакого горячего, кухонь, столовых и т. п.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Подобных примеров не счесть. И все они составляют разительный контраст с российской дошколкой, занимающейся с детьми от темна до темна. При этом наши количественные преимущества (10 - 12-часовой рабочий день) оборачиваются для маленьких москвичей преимуществами качественными: они не только «хранятся» в дошкольных учреждениях, пока родители работают, но и едят там, спят, а главное, активно развиваются и исподволь готовятся к школе. И это меняет все.