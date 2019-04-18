Крупнейший мировой авиапроизводитель Airbus готов расширять свое сотрудничество с компаниями из Подмосковья

Московская область в последние годы один из лидеров среди российских регионов по привлечению новых инвесторов. Многие крупные проекты, создающие рабочие места для местных жителей, запускаются в том числе и в сотрудничестве с зарубежными предпринимателями. Подмосковье предлагает бизнесу уникальные условия по льготам и субсидиям. А один из самых эффективных способов рассказать об этом потенциальным иностранным партнерам - роуд-шоу. Так называют выездные презентации экономического потенциала региона, на которые приглашаются руководители крупных компаний. За последние пару лет подмосковные делегации по поручению губернатора Андрея Воробьёва побывали с роуд-шоу в Италии, Германии, Японии, Южной Корее и еще нескольких странах. Сейчас делегация, которую возглавляет зампред Правительства Московской области Вадим Хромов, находится во Франции.

Одним из главных событий первого дня стал визит на завод Airbus в Тулузе, участники делегации осмотрели участок сборки А-380, А-350, А-320, а также цех, где проводят испытания новых самолётов.

- Мы обсудили вопросы российских поставщиков комплектующих и кооперацию с производителями компонентов, - рассказал Вадим Хромов. - Компания уже имеет крайне тесные связи с Центральным аэрогидродинамическим институтом в Жуковском, уже ведется много работ по заказу Airbus. Надеемся, что наши подмосковные компании - а заинтересованность в сотруднические с Airbus по запчастям и компонентам выразили порядка 20 компаний - будут востребованы. Мы договорились, что обратим внимание на подготовку встреч наших подмосковных компаний с Airbus на авиасалоне МАКС в 2019 году для образования новых кооперационных связей.

Одним из главных событий первого дня стал визит на завод Airbus в Тулузе. Автор фото: Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Стоит отметить, что в Подмосковье сейчас развивают кластерное строительство площадок для бизнеса. Инвесторам предлагают места на территориях индустриальных парков, с подведенными коммуникациями, удобной логистикой. Так, например, в Солнечногорске формируется автомобильный кластер (на днях, напомним, на территории городского округа был запущен завод «Мерседес», - Авт.), в Пущине - фармацевтический, в Дмитровском городском округе строится «сырная долина». Всего же в Московской области на текущий момент действуют три особые экономические зоны (ОЭЗ), 58 индустриальных парков, 13 технопарков, 6 промышленных площадок. После роуд-шоу представители французских компаний сообщили, что хотели бы приехать в Подмосковье, чтобы познакомиться с инвестиционной инфраструктурой.

- Я сделаю все необходимое, чтобы нам продвинуться вперед в нашем сотрудничестве, - говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Тулузы Жак Лопес и Ласо. - Есть много малых и средних предприятий, которые были бы заинтересованы в работе с Московской областью. У нас много направлений, мы посмотрим в ближайшее время, когда лучше эту поездку организовать.