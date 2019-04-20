В Ковдоре назвали имена первых граждан Гипербореи

В мурманском Ковдоре завершён первый заполярный слёт писателей-фантастов. Накануне в городском Дворце культуры они поделились творческими планами со своими многочисленными читателями, съехавшимися со всего Заполярья, провели мастер-класс для начинающих литераторов и автограф-сессию.

Ну, а сам город приготовил для гостей неожиданный подарок: фантастам вручили паспорта граждан Гипербореи – уникальные сувениры, изготовленные специально для гостей Ковдора. Документ заверен подписью главы города Сергея Сомова и самим змеем Куввтом, в честь которого Ковдор и получил своё название.

Писателей в Ковдоре собрала «Литературная газета». Слет стал частью ставшего уже широко известным общественного проекта «Ковдор – столица Гипербореи», который признан лучшим в стране примером продвижения территорий.

Итак, список первых гиперборейцев 21 века выглядит так:

Сергей Лукьяненко – автор ночного и дневного «Дозоров» и культового романа русского Интернета «Лабиринт отражений».

Максим Замшев – главный редактор «Литературной газеты», председатель правления Московской городской организации Союза писателей России. Автор фантастического бестселлера «Избранный».

Андрей Щербак-Жуков – автор романов «Виртуальный Пьеро», «Поэты должны путешествовать», «По дороге путеводных трасс».

Антон Первушин – писатель и исследователь истории космонавтики, автор книг «Охота на Герострата», «Война по понедельникам», «Звезда», участник литературного проекта «S.T.A.L.K.E.R.».

Олег Дивов – автор «Повода для подвига» и «Абсолютных миротворцев»

Вадим Панов – создатель цикла, в который вошли романы «Тайный город», «Отражения» и «Анклавы».

Владимир Торин – кандидат политических наук, журналист и PR-технолог. Автор романов «Амальгама» и «Амальгама-2. Тантамареска».