2019-04-18T18:02:47+03:00
Общество

«Цыганщина редкостная»: в соцсетях обсуждают реставрацию фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ

Реставраторы уверяют, что москвичи забыли первоначальный облик
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Отреставрированный фонтан "Каменный цветок".Отреставрированный фонтан "Каменный цветок".
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Некоторым москвичам не понравилась реставрация фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ. По их мнению, получилось слишком ярко. Свое недовольство они высказывают в соцсетях.

- Символ моего детства уничтожен, - заявляет Антон Архипов.

- Цыганщина редкостная, - написал Леонид Айзикович.

Диванные критики считают, что в Москве нет специалистов по мозаике и пишут, что возле фонтана теперь не хватает смузи и велодорожки. Так ярко, будто Диснейленд.

Некоторым москвичам фонтан показался слишком ярким, хотя ему вернули изначальные цвета.

Некоторым москвичам фонтан показался слишком ярким, хотя ему вернули изначальные цвета.

На самом деле, всем этим критикам не более 50 лет и они не видели, каким фонтан был изначально. Сравнивают фонтан по воспоминаниям 80-х и 2000-х годов. А задача реставраторов была вернуть внешний облик фонтана 1954 года. Понятное дело, что даже лет за 20-30 без реставрации фонтан стал другим, где-то детали позеленели, где-то отвалились скульптуры. А тут прошло и вовсе 65 лет.

Тогда в 1954 году для украшения фонтана были использованы два вида смальты: цветной марблит из непрозрачного, глушеного стекла и разноцветная кантарель из листов сусального золота различных оттенков, спеченных между пластинами цветного стекла. Новая смальта для отделки фонтана изготавливалась в Москве и Санкт-Петербурге по сохранившимся оригинальным фрагментам.

- Цветовое решение было выбрано осознано — мы основывались на фотографиях и документах по созданию фонтана. Когда мы приступали к реставрации, то «дары природы союзных республик» (еще называют «драгоценные камни») были тусклыми, практически один серый бетон. Так как долгие годы, а это больше 60 лет, реставрацию не делали, то пришлось делать расчистку от загрязнений, воссоздавать скульптурные элементы и делать реставрацию гранитной облицовки и постаментов, - рассказывают реставраторы фонтана «Каменный цветок».

- Над облицовкой мозаикой трудились лучшие мастера Академии художеств СССР, активно задействованные в оформлении целого ряда и других павильонов выставки. Многие как классические, так и новейшие на тот момент типы смальты были успешно применены и доказали свою эффективность. Среди художественной элиты, правда, нашлись и противники такого решения. Они говорили, что фонтан стал похожим на елочную игрушку, - вспоминают на ВДНХ.

Кроме этого, реставраторы провели ремонт металлоконструкций каркаса, привели в порядок бетонное основание чаш и их гидроизоляционный слой, а также подземные сооружения насосных станций.

Раскритиковали в соцсетях и скульптуры девушек «Дружбы народов». Мол, никогда они не были такими «золотыми». Стоит напомнить, что это первая реставрация. Смальта за 65 лет действительно потускнела под действием воды фонтана, дождей, снега и ветра.

Фонтан "Дружба народов" вновь радует москвичей и гостей столицы на ВДНХ.

Фонтан "Дружба народов" вновь радует москвичей и гостей столицы на ВДНХ.

- Сноп и девушки на фонтане отличаются по яркости по первоначальной задумке авторов. Сноп изначально был покрашен золотой краской, а фигуры девушек отлиты из бронзы и покрыты смальтой (сусальным золотом). Авторы так и хотели, чтобы акцент был на девушках, - говорят реставраторы фонтана «Дружба народов».

Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» вновь заработают в конце апреля, когда в Москве начнется традиционный сезон фонтанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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