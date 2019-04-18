«Цыганщина редкостная»: в соцсетях обсуждают реставрацию фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ

Некоторым москвичам не понравилась реставрация фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ. По их мнению, получилось слишком ярко. Свое недовольство они высказывают в соцсетях.

- Символ моего детства уничтожен, - заявляет Антон Архипов.

- Цыганщина редкостная, - написал Леонид Айзикович.

Диванные критики считают, что в Москве нет специалистов по мозаике и пишут, что возле фонтана теперь не хватает смузи и велодорожки. Так ярко, будто Диснейленд.

Некоторым москвичам фонтан показался слишком ярким, хотя ему вернули изначальные цвета.

На самом деле, всем этим критикам не более 50 лет и они не видели, каким фонтан был изначально. Сравнивают фонтан по воспоминаниям 80-х и 2000-х годов. А задача реставраторов была вернуть внешний облик фонтана 1954 года. Понятное дело, что даже лет за 20-30 без реставрации фонтан стал другим, где-то детали позеленели, где-то отвалились скульптуры. А тут прошло и вовсе 65 лет.

Тогда в 1954 году для украшения фонтана были использованы два вида смальты: цветной марблит из непрозрачного, глушеного стекла и разноцветная кантарель из листов сусального золота различных оттенков, спеченных между пластинами цветного стекла. Новая смальта для отделки фонтана изготавливалась в Москве и Санкт-Петербурге по сохранившимся оригинальным фрагментам.

- Цветовое решение было выбрано осознано — мы основывались на фотографиях и документах по созданию фонтана. Когда мы приступали к реставрации, то «дары природы союзных республик» (еще называют «драгоценные камни») были тусклыми, практически один серый бетон. Так как долгие годы, а это больше 60 лет, реставрацию не делали, то пришлось делать расчистку от загрязнений, воссоздавать скульптурные элементы и делать реставрацию гранитной облицовки и постаментов, - рассказывают реставраторы фонтана «Каменный цветок».

- Над облицовкой мозаикой трудились лучшие мастера Академии художеств СССР, активно задействованные в оформлении целого ряда и других павильонов выставки. Многие как классические, так и новейшие на тот момент типы смальты были успешно применены и доказали свою эффективность. Среди художественной элиты, правда, нашлись и противники такого решения. Они говорили, что фонтан стал похожим на елочную игрушку, - вспоминают на ВДНХ.

Кроме этого, реставраторы провели ремонт металлоконструкций каркаса, привели в порядок бетонное основание чаш и их гидроизоляционный слой, а также подземные сооружения насосных станций.

Раскритиковали в соцсетях и скульптуры девушек «Дружбы народов». Мол, никогда они не были такими «золотыми». Стоит напомнить, что это первая реставрация. Смальта за 65 лет действительно потускнела под действием воды фонтана, дождей, снега и ветра.

Фонтан "Дружба народов" вновь радует москвичей и гостей столицы на ВДНХ.

- Сноп и девушки на фонтане отличаются по яркости по первоначальной задумке авторов. Сноп изначально был покрашен золотой краской, а фигуры девушек отлиты из бронзы и покрыты смальтой (сусальным золотом). Авторы так и хотели, чтобы акцент был на девушках, - говорят реставраторы фонтана «Дружба народов».

Фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» вновь заработают в конце апреля, когда в Москве начнется традиционный сезон фонтанов.