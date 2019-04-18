Наше Подмосковье. Путину доложили о планах по строительству дорог в Московской области

В День космонавтики Владимир Путин приехал в Химки на НПО «Энергомаш», однако разговор с сотрудниками предприятия был не только про дорогу в космос, но и про дорогу на работу. Президенту пожаловались, что слишком много времени занимает путь от старых Химок до новых. Разделенный шоссе и железной дорогой город остро нуждается в новых развязках.

Не откладывая дело в долгий ящик, Путин уже через несколько дней пригласил министра транспорта Евгения Дитриха и губернатора Московской области Андрея

Воробьёва, чтобы обсудить с ними предстоящее строительство и общую дорожную ситуацию в Подмосковье.

- Для Химок это проблема, и соединение двух частей растущего города необходимо, - подчеркнул он. - Заодно поговорим о развитии дорожной сети Московской области в целом - это большое хозяйство, около 40 тысяч километров. Мы еще в прежние годы обсуждали необходимость строительства развязок, путепроводов. Отсутствие таких объектов создает большие сложности для людей, особенно для тех, кто ездит в Москву и обратно.

- Для обеспечения связанности территорий в Химках проработаны решения по строительству транспортной развязки на улице Репина, - доложил об исполнении поручения президента Дитрих. - Московская область в ближайшее время приступает к проектированию.

Предварительные параметры будущего путепровода - 700 метров в длину над Ленинградским шоссе, два транспортных подхода около 150 метров, четыре полосы движения.

- Когда вы предполагаете начать? - спросил президент.

- Конец этого года - завершение проектных работ, а начало будущего года - это соответственно строймонтаж, - ответил министр. - И 2021 год, лето - осень, - это завершение работ. Около полутора лет.

- Максимально короткие сроки, будем контролировать проектирование, чтобы объявить торги уже на саму стройку, - пообещал губернатор. - Понимаем, что для жителей это важная развязка.

- Хорошо, - одобрил президент. - А что касается дорожной сети Московской области в целом?

- Дирекция, которая создана по вашему решению в 2011 году, позволила решить огромное количество проблем, в частности, это переезды, - доложил Воробьёв. -

Частота пригородного сообщения настолько интенсивная, что большинство шлагбаумов закрыты по 10 - 12 часов, особенно когда час пик, вообще люди не могли переехать через железнодорожное полотно. Мы построили эти самые 37 переездов. Сегодня 19 городов Московской области вздохнули: Долгопрудный, Балашиха, Реутов и другие. Губернатор пообещал продолжить эту программу строительства переездов, чтобы позволить создающимся Московским центральным диаметрам ездить беспрепятственно.

- Это вся география Московской области, реализуется 62, уже построили 37 объектов, - сказал он. - Сдача в 2019 м - Балашиха, Реутов. Дедовск, Жаворонки - это 2020 год уже пошел, а Мытищи - 2021 год. Объездная дорога - Сергиев Посад - проектно сметная документация ведется. Красногорск - сдача 2019 год. Все эти объекты у нас находятся на контроле, и все будут сданы в срок.

- Ленинградское, Горьковское шоссе, Ярославка - это самые перегруженные трассы, которые наконец то поехали, - добавил губернатор. - В мае тоже важное событие должно случиться - очередной этап Ярославки будет сдан.

- Сделали головной участок Горьковки, - продолжил Дитрих. - Там у нас, собственно, три большие эстакады сделаны. По сути, сейчас вся Балашиха может проехать около семи километров эстакадой, минуя всевозможные светофоры. И три развязки, которые у нас запланированы до «малой бетонки», они также будут сделаны до 2024 года.

КСТАТИ

В регионе ведется планомерная работа по снижению аварийности и смертности на дорогах.

- Мы сократили количество погибших на дорогах с 1450 до 900 человек. То есть совместными усилиями - это федеральные, региональные, муниципальные дороги, нам удается обеспечивать снижение порядка 20-25% каждый год», - сказал губернатор.

На встрече отметили, что в Московской области существует самая передовая практика в Российской Федерации по оперативной отработке причин дорожно-транспортных происшествий. Этот опыт необходимо распространять и в других регионах.