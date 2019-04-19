2019-04-19T00:01:51+03:00
Общество

Электронные госуслуги внедряются для удобства потребителя

В правительстве Москвы рассказали о развитии приоритетных сервисов в сфере земельно-имущественных отношений и новых сервисах, доступных в интернете
Ирина ИЛЬИНА
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Получить все необходимые услуги можно в электронном виде.Получить все необходимые услуги можно в электронном виде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отсутствие очередей, регламентированные формы подачи обращений, исключающие ошибки, - основные преимущества перевода услуг, касающихся земельных и имущественных отношений, в электронный вид.

Для внедрения цифровой системы подготовлена эффективная площадка - портал mos.ru. Здесь можно зарегистрировать личный кабинет, внести свои данные, оформлять услуги и отслеживать в онлайн-режиме все этапы прохождения вашего обращения.

Об этом подробно рассказал журналистам министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

- Всего мы оказываем 35 видов услуг населению, - сказал министр. - Из них на сегодняшний день 23 услуги оказываются в электронном виде и только 12 - в бумажном. Чтобы сократить сроки предоставления госуслуг, избавить людей от бумажной волокиты и избежать возможных ошибок при обработке документов, город стремится к сокращению числа госуслуг, заявления на которые принимаются в бумажном виде. В целом электронные госуслуги предназначены для максимального удобства потребителя.

К слову, в 2018 году жители Москвы получили 150 тысяч государственных услуг, оказываемых департаментом.

Через портал mos.ru есть возможность вести оперативную статистику. Так, известно, что москвичи запрашивают через электронные сервисы информацию о состоянии финансово-лицевого счета по аренде земли либо нежилых помещений, а также узнают об очередности при нахождении на жилищном учете.

Только цифры

Только цифры

- Важно понимать, что если мы говорим о физических лицах, то для них есть как электронные услуги, так и традиционные - бумажные, - отметил Максим Гаман. - Не у всех граждан есть интернет и не все умеют им пользоваться. К тому же сотрудники службы одного окна всегда могут помочь с заполнением заявления на госуслугу, проконсультировать по перечню документов для подачи и объяснить, как обратиться за той или иной госуслугой в департамент.

Самые популярные сервисы

Самые популярные сервисы

Со слов Максима Гамана, в ближайшие 2 - 3 года важно максимальное количество госуслуг перевести в электронный вид. Особенно это касается экономической составляющей и юридических лиц. Наладить межведомственное взаимодействие с основными федеральными структурами - это Федеральная налоговая служба (около 20 услуг), Росреестр (22 услуги). И уже сейчас дополнительно запускают сервисы, связанные с новой кадастровой оценкой, которая вступила в силу с 1 января. Три новых сервиса доступны в электронном виде в разделе «Услуги и сервисы» на официальном сайте мэра Москвы mos.ru:

«Направление обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»;

«Предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости»;

«Направление декларации о характеристиках объекта недвижимости».

Теперь достаточно зайти в личный кабинет и заполнить интерактивную форму на предоставление того или иного сервиса, связанного с кадастровой оценкой недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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